Мишустин призвал Госдуму поскорее разрешить ФАС ограничивать тарифы ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность законопроекта о полномочиях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ограничению тарифов ЖКХ в регионах. По его словам, это право ведомства следует поскорее узаконить.

Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы на сегодняшний день хотим... дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования»,— сказал Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Господин Мишустин напомнил, что законопроект уже одобрен в первом чтении. «И дальше будем вместе работать, в том числе обсуждать дополнительные меры. Но не забудьте еще раз, это надо делать совместно с регионами»,— обратился премьер к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В начале февраля ФАС начала проверку некоторых российских регионов на предмет обоснованности введенных там тарифов ЖКХ. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы граждан на рост оплаты жилищно-коммунальных услуг. Среди регионов, попавших под надзор ФАС, — Тюменская, Сахалинская и Псковская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Удмуртия.