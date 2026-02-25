Кудымкарский чугунолитейный завод выставили на продажу за 100 млн рублей

В Кудымкаре на ул. Плотина, 13, продается действующий чугунолитейный завод, специализирующийся на производстве печей, плит, печных задвижек и дверей. Как указано в объявлении на сайте «Авито», объект оценен в 100 млн руб. Здание завода площадью 1 тыс. кв. м расположено на собственном земельном участке площадью 1 га. Там же находятся производственные цеха, складские помещения, административный корпус и инженерные коммуникации.

В объявлении указано также, что завод имеет налаженные каналы сбыта продукции и не нуждается в значительных стартовых инвестициях в инфраструктуру и оборудование. В продажу кроме земельного участка, зданий и сооружений входят действующие контракты с поставщиками и покупателями, наработанная клиентская база, полный комплект оборудования и гаражный комплекс.

Согласно официальному сайту Кудымкарского чугунолитейного завода «Медведь», его управлением занимается ИП Михаил Щербинин. ЧЛЗ производит чугун и изделия из чернового листового металла высокого качества. Ранее по указанному адресу действовало ныне ликвидированное ООО «Чугунолитейный завод “Север”».