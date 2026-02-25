Экс-министр здравоохранения Самарской области частично признал вину

Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян частично признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом экс-чиновник рассказал на заседании в Советском районном суде в среду, 25 февраля.

Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян

Также вину в преступлении частично признала руководитель ГКУ СО «Самарафармация» Алевтина Игнатова. Следствие считает, что преступление было совершено при закупке медицинской техники и расходных материалов для региональных медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение».

Силовики выяснили, что обвиняемые вместе с бывшим замглавы областного минздрава Асланбеком Майрамукаевым, который в настоящее время отбывает в колонии строгого режима срок за взяточничество, мошенничество и злоупотребление полномочиями, помогли фирмам бизнесмена Андрея Изюмского выиграть соответствующие тендеры.

Обвинение считает, что своими действиями Армен Бенян и Алевтина Игнатова причинили бюджету ущерб в размере более 53 млн рублей. Экс-министр здравоохранения Самарской области находится под подпиской о невыезде.

Георгий Портнов