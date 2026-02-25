Путин присвоил Мантурову звание Героя России

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоено звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (декабрь 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (декабрь 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В среду в Росгвардии состоялось расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства.

«От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения (23 февраля. — "Ъ") и присвоением высшего звания Героя России», — сообщила пресс-служба ведомства.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров возглавлял Минпромторг. Стал заместителем председателя правительства вскоре после начала СВО на Украине. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером был назначен в 2024-м. В правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс.