Учеба по правилам нейросетей

Банк «Центр-инвест» и Совет ректоров вузов юга России объявили о старте конкурса «Траектория обучения будущего: Персонализация с применением ИИ» с призовым фондом 1 500 000 руб.

Конкурс направлен на трансформацию образовательного процесса: студенческим командам предстоит создать готовые к внедрению персонализированные учебные планы, учитывающие индивидуальные потребности студентов, запросы рынка труда и современные образовательные форматы с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы предлагаем студентам стать архитекторами собственного образования. С помощью ИИ они могут спроектировать такие траектории, которые сделают обучение по-настоящему индивидуальным, гибким и ориентированным на реальные запросы экономики», — прокомментировал Председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Конкурс проводится по 7-ми основным направлениям: «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Цифровой менеджмент и экономика», «Инженерия и технические специальности», «Естественные науки и экология», «Педагогика и образовательные технологии», «Дизайн и креативные индустрии», «Социальные науки и коммуникации». Обязательным условием является применение ИИ-инструментов.

Работы принимаются на сайте конкурса до 31 мая 2026 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдут в июле.

