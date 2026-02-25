Финансирование борьбы с борщевиком в Татарстане в 2026 году увеличили в два раза

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 50 млн руб. на уничтожение борщевика Сосновского. Это в два раза больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Средства ежегодно выделяются из бюджета республики муниципальным районам и городским округам в виде субсидий на проведение мероприятий по ликвидации опасного растения на землях, находящихся в муниципальной собственности.

Распределение финансирования между муниципалитетами осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана — пропорционально площади земель, засоренных борщевиком.

Анна Кайдалова