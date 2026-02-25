На Урале суд поместил в стационар пациента психбольницы, напавшего на полицию

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд отправил сбежавшего из психиатрической больницы пациента в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением, сообщили в пресс-службе судов региона.

Инцидент случился 13 ноября прошлого года. Полицейские в Нижнем Тагиле остановили группу людей, чтобы проверить у них документы. Один из них достал сигнальный пистолет и ударил им полицейского.

Напавшего задержали и изъяли у него наркотики в значительном размере. Выяснилось, что с сентября он находился в федеральном розыске, потому что сбежал с принудительного лечения в стационаре.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ (применение насилия к представителю власти и оборот наркотиков).

Судебная экспертиза установила у подсудимого хроническое психическое расстройство. Его признали невменяемым.

«Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения общественно опасных деяний и в настоящее время он не мог и не может осознавать фактический характер и опасность своих действий либо руководить ими»,— указали в пресс-службе суда.

Решением суда мужчину освободили от уголовной ответственности и поместили на принудительное лечение. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Анна Капустина