Setl Group продлит Масляный канал на Васильевском острове

Холдинг Setl Group приступил к разработке проектной документации для строительства продолжения Масляного канала, сообщили в компании. Новая дорога напрямую свяжет существующую магистраль с 26–27-й линиями Васильевского острова, завершить работы планируется к декабрю 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Проектом предусмотрено создание магистральной улицы районного значения протяженностью 200 метров. На новом участке появятся тротуары, освещение и зеленые насаждения. Кроме того, Setl Group установит два остановочных павильона: один на новой трассе, второй — на 26–27-й линиях.

Возведение новой дороги является частью масштабного плана девелопера по развитию бывшей промышленной зоны на Васильевском острове. Setl Group реализует здесь жилой комплекс на участке 4 га между Кожевенной линией, Масляным каналом и 26-й линией. Помимо жилья, проект включает реставрацию объектов культурного наследия ансамбля «Кожевенный завод А.А. Парамонова».

Стефания Барченкова