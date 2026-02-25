В Калининграде будут судить ОПГ за незаконную добычу янтаря на 9 млн рублей

В Калининграде перед судом предстанут десять горожан. Их обвиняют в незаконной добыче и обороте янтаря на 9 млн рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по области.

По версии следствия, на протяжении двух лет члены группировки вели незаконную добычу солнечного камня в акватории Балтийского моря. Для этого злоумышленники использовали маломерные суда, специальное водолазное снаряжение и технические средства для размыва подводного грунта. Добытый минерал они транспортировали и незаконно хранили.

Общий объем изъятого у фигурантов янтаря превысил 394 кг. Общая стоимость незаконно добытого минерала оценивается более чем в 9,1 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Стефания Барченкова