Сервис для состоятельных клиентов T-Private и сеть клиник «Европейский медицинский центр», которая специализируется на высокотехнологичной медицинской помощи, запускают совместную партнерскую программу. Клиентам T-Private с неснижаемым остатком на счетах от 100 млн рублей будет доступен кэшбэк до 20% при оплате любых услуг картой Т-Банка. В структуру «Европейского медицинского центра» входят пять многопрофильных комплексов в Москве и Московской области, а также современный перинатальный центр и клиника реабилитации.

Китайский концерн Exeed одним из первых автопроизводителей выведет в крупносерийное производство технологию электромеханических тормозов (EMB). Речь о системе, в которой создание и передача тормозного усилия выполняются электроприводами и управляющей электроникой без традиционных гидравлических контуров. Ожидается, что аналогичную систему вскоре получат и электромобили компании.

Операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что искусственный интеллект, несмотря на высокий интерес со стороны рынка, пока не стал неотъемлемой частью бизнес-процессов компаний. Выступая на технологическом саммите в Нью-Дели, топ-менеджер отметил, что ключевым барьером остается не качество моделей, а сложность корпоративной среды, где одновременно используются десятки разрозненных инструментов.