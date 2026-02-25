Более 90 тюменских и югорских старшеклассников вышли во второй тур олимпиады «Россети»

«Россети Тюмень» подвели итоги первого этапа ежегодной Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Четверть участников показали впечатляющие результаты и прошли во второй тур. В борьбу за главные призы олимпиады вступят 94 юных эрудита из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ребятам предстоит применить полученные знания и решить практические кейсы в сфере электроэнергетики.



В 2026 году помимо 9-10 классов участие в интеллектуальном соревновании принимают восьмиклассники. Они же стали самой многочисленной группой конкурсантов, прошедших во второй этап, – всего 39 человек. Также борьбу за главные призы продолжат 31 девятиклассник и 24 десятиклассника. Лидеры дистанционных туров будут приглашены на финальные оценочные конференции.

Отметим, победители олимпиады получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, а также приглашение на энергетическую проектную смену в «Орленок» или Университетскую гимназию МГУ имени М. В. Ломоносова.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится уже в девятый раз и направлена на выявление одаренных, способных к инновационному мышлению будущих энергетиков. За это время компания «Россети Тюмень» помогла присоединиться к проекту более 1,3 тысячи учащихся из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО – 29 из них заняли призовые места.

АО «Россети Тюмень»