Суд в Уфе признал бывших сотрудников ГИБДД виновными в получении взяток

Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговоры семи бывшим и одному действующему сотруднику ГИБДД. Они признаны виновными в организации преступного сообщества, получении взяток и превышении полномочий, сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры.

Обвиняемыми по делу проходили экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков и семь его бывших подчиненных — экс-заместитель начальника отдела Айдар Гиндуллин, бывшие госинспекторы Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Ильдар Губайдуллин, Михаил Паситов, Евгений Евсеев и Динар Фахретдинов.

Как было установлено в суде, в 2014-2020 годах подсудимые получали взятки в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Всего было доказано 55 подобных эпизодов. Общая сумма взяток составила около 1,3 млн руб.

В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест.

Ильдус Шайбаков приговорен к 18,5 годам лишения свободы в колонии строго режима, штрафу в 2,5 млн руб. и ограничению свободы на год. Он также лишен специального звания подполковника полиции.

Семеро соучастников получили сроки от 12 до 17,5 лет в колонии строгого режима, ограничение свободы на год и штрафы от 300 тыс. до 2 млн руб.. Им также запрещено занимать должности в правоохранительных органах на сроки от 5 до 9 лет.

Олег Вахитов