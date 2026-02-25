В Ульяновской области камеры начали фиксировать телефонные разговоры за рулем

С 26 февраля в Ульяновской области камеры фотовидеофиксации начали автоматически выявлять водителей, использующих за рулем мобильный телефон. Об этом в среду сообщило региональное министерство транспорта.

Теперь оборудование с алгоритмами компьютерного зрения будет автоматически распознавать водителей, использующих мобильный телефон во время движения, отмечает ведомство, напоминая, что использование водителем во время движения телефона, не оборудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, запрещено пунктом 2.7 ПДД (ст. 12.36.1 КоАП РФ, штраф — 1,5 тыс. руб.).

Введение нового режима работы камер направлено на снижение аварийности и формирование культуры ответственного вождения, отмечают в региональном минтрансе.

Андрей Васильев, Ульяновск