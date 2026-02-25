Петербургская компания «Карвиль» арендовала склад в Казахстане

Дистрибьютор автокомпонентов и запчастей в России и странах СНГ «Карвиль» арендовал 3,5 тыс. кв. м в складском комплексе Mirel в Казахстане. Он расположен в Алматинской области, сообщили в пресс-службе Bright Rich | CORFAC International.

Компания владеет торговыми марками «СтартВОЛЬТ», Luzar, Airline, Trialli, Carville Racing. «Карвиль» выпускает запчасти и аксессуары для автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге.

Склад в Алматинской области компания решила арендовать в связи с ростом товарооборота. Складской комплекс расположен на севере региона в поселке Байсерке. Он был возведен в 2025 году, общая площадь составляет 10,1 тыс. кв. м.

Татьяна Титаева