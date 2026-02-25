В Самаре возбуждено дело после убийства собаки, которую избили, зарезали и сбросили с балкона

Полиция расследует гибель домашней собаки в Самаре. Животное обнаружили у дома на улице Красноармейской в Железнодорожном районе города. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации представителей ветеринарного центра «ФлагманВет», у погибшего животного обнаружили «колото-резаные раны на шее и бесчисленное количество ударов тяжелым тупым предметом», при этом «убийца скинул собаку с балкона третьего этажа, о чем свидетельствуют следы крови на фасаде». Местные жители утверждают, что убить собаку мог местный наркоман.

Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов