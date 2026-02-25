На паркет
Лучшие звездные образы в баскетбольном кортсайде
Баскетбол долгое время ассоциировался с уличной культурой. Со временем этот вид спорта благодаря влиянию НБА и телевидения стал частью популярной культуры за океаном. На матчах появляются известные музыканты, актеры и медиаперсоны, чьи образы иногда стоят сотни тысяч долларов. Этот тренд понемногу начинает приживаться и у нас — российские знаменитости все чаще приходят на российский баскетбол, чтобы хорошо провести время. Разбираем, в какой одежде селебрити в России и за рубежом посещают топовые баскетбольные матчи.
Сидни Суини в топе Celine
Звезда сериала «Эйфория» появилась на игре Нью-Йорк Никс в топе Celine и кожаной куртке. Стиль Суини подчеркивают ее сексуальность и ироничную женственность, к тому же это явная отсылка к стилю 2000-х. Считается, что актриса стала законодательницей мод, когда тренд снова сместился к осмыслению женской телесности. Неудивительно, что именно Сидни Суини с ее утонченной кукольной внешностью и смелыми решениями – символ таких перемен.
Сидни Суини
Фото: East News / AP Photo / Adam Hunger
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в клубном мерче
Звездная пара регулярно посещает игры «Нью-Йорк Никс». На один из матчей актер Тимоти Шаламе пришел в спортивных серебристых очках, золотой цепочке, сине-оранжевом пиджаке и брюках Chrome Hearts. Модель Кайли Дженнер выбрала бомбер «Никс» в клубных цветах, белый топ, кожаные брюки и... белые балетки. Спрос на последние снова вырос в последние пару сезонов — тренд снова возвращается.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Фото: Al Bello / Getty Images
Баста в Stone Island
Василий Вакуленко болеет за баскетбольный ЦСКА и периодически посещает их игры. На турнир WINLINE Basket Cup Баста пришел в клетчатой бейсболке, голубом поло Kavara и куртке Stone Island. Образ в стиле ретро дополнили светло-синие джинсы и кроссовки Adidas GT Manchester Spezial голубого цвета.
Баста
Фото: Пресс-служба WINLINE Basket Cup
Бейонсе в пальто Burberry
Певица пришла на матч «Голден Стейт Уорриорс» против «Торонто Рэпторс» со своим мужем, рэпером Jay-Z. Бейонсе надела классическое пальто-тренч цвета хаки, покрытое золотыми втулками. Эту модель разработал итальянский модельер Риккардо Тиши, на тот момент креативный директор Burberry. Свой образ певица дополнила мерцающим свитером с V-образным вырезом, драпированной мини-юбкой, сатиновыми туфлями и мятно-зеленой сумкой By Far, стилизованной под кожу крокодила.
Jay-Z и Бейонсе
Фото: Jessica Christian / San Francisco Chronicle / Getty Images
Трэвис Скотт в коллекционных Air Jordan
Американский рэпер появился на матче НБА в черно-зеленой винтажной майке Yomiuri Verdy, кожаной куртке на молнии и мешковатых черных брюках. На ногах музыканта красовались неизданные к тому моменту черно-зеленые кроссовки Air Jordan Jumpman Jack из совместной коллекции с Nike. Выход в них на матч — очевидно, часть промо-кампании новой модели.
Трэвис Скотт
Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Оксана Самойлова и ее колье Louis Vuitton
Модель посетила домашний матч ЦСКА против сербской «Меги» на WINLINE Basket Cup. Для выхода в свет Оксана Самойлова выбрала черную лакированную обувь и коричневый комплект из топа и джинсов, дополнив образ золотым колье Louis Vuitton и кольцами с бриллиантами. Дополнительным аксессуаром стал баскетбольный мяч — чтобы напомнить о любви к большому спорту.
Оксана Самойлова
Фото: Пресс-служба WINLINE Basket Cup
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в стиле casual
Пара пришла на игру «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с 11-летним сыном Аффлека Сэмюэлем. Бен появился на публике в бейсболке, темно-синем шерстяном пиджаке, клетчатой рубашке, синих брюках и кроссовках Nike Dunk Low SB Pro Cactus Jack. Дженнифер выбрала для своего образа блестящие перламутровые сапоги, твидовый жакет Chanel и широкие джинсы клеш синего цвета.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images
Адель в пальто Vivienne Westwood
Английская певица посетила пятую игру финала НБА 2021 года. В этот вечер выбор Адель пал на объемное пальто Vivienne Westwood, черные скинни-брюки и босоножки на каблуке. Из аксессуаров — серьги-кольца и золотое кольцо с драгоценными камнями. В целом в таком образе можно прямо с кортсайда отправиться на какую-нибудь премьеру или церемонию.
Адель
Фото: Ronald Martinez / Getty Images
Ким Кардашьян и Канье Уэст в черном
Ким и Канье во время своего брака вместе посещали матчи «Лос-Анджелес Лейкерс». На одну из игр популярная телеведущая надела черный пуховик, белые брюки со стилизацией под кожу питона и ботильоны. Ее тогда еще муж выбрал для выхода в свет черную парку Yeezy x Gap из собственной коллекции, брюки и сапоги болотного цвета.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Allen Berezovsky / Getty Images