Баскетбол долгое время ассоциировался с уличной культурой. Со временем этот вид спорта благодаря влиянию НБА и телевидения стал частью популярной культуры за океаном. На матчах появляются известные музыканты, актеры и медиаперсоны, чьи образы иногда стоят сотни тысяч долларов. Этот тренд понемногу начинает приживаться и у нас — российские знаменитости все чаще приходят на российский баскетбол, чтобы хорошо провести время. Разбираем, в какой одежде селебрити в России и за рубежом посещают топовые баскетбольные матчи.

Сидни Суини в топе Celine

Звезда сериала «Эйфория» появилась на игре Нью-Йорк Никс в топе Celine и кожаной куртке. Стиль Суини подчеркивают ее сексуальность и ироничную женственность, к тому же это явная отсылка к стилю 2000-х. Считается, что актриса стала законодательницей мод, когда тренд снова сместился к осмыслению женской телесности. Неудивительно, что именно Сидни Суини с ее утонченной кукольной внешностью и смелыми решениями – символ таких перемен.

Фото: East News / AP Photo / Adam Hunger Сидни Суини

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в клубном мерче

Звездная пара регулярно посещает игры «Нью-Йорк Никс». На один из матчей актер Тимоти Шаламе пришел в спортивных серебристых очках, золотой цепочке, сине-оранжевом пиджаке и брюках Chrome Hearts. Модель Кайли Дженнер выбрала бомбер «Никс» в клубных цветах, белый топ, кожаные брюки и... белые балетки. Спрос на последние снова вырос в последние пару сезонов — тренд снова возвращается.

Фото: Al Bello / Getty Images Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Баста в Stone Island

Василий Вакуленко болеет за баскетбольный ЦСКА и периодически посещает их игры. На турнир WINLINE Basket Cup Баста пришел в клетчатой бейсболке, голубом поло Kavara и куртке Stone Island. Образ в стиле ретро дополнили светло-синие джинсы и кроссовки Adidas GT Manchester Spezial голубого цвета.

Фото: Пресс-служба WINLINE Basket Cup Баста

Бейонсе в пальто Burberry

Певица пришла на матч «Голден Стейт Уорриорс» против «Торонто Рэпторс» со своим мужем, рэпером Jay-Z. Бейонсе надела классическое пальто-тренч цвета хаки, покрытое золотыми втулками. Эту модель разработал итальянский модельер Риккардо Тиши, на тот момент креативный директор Burberry. Свой образ певица дополнила мерцающим свитером с V-образным вырезом, драпированной мини-юбкой, сатиновыми туфлями и мятно-зеленой сумкой By Far, стилизованной под кожу крокодила.

Фото: Jessica Christian / San Francisco Chronicle / Getty Images Jay-Z и Бейонсе

Трэвис Скотт в коллекционных Air Jordan

Американский рэпер появился на матче НБА в черно-зеленой винтажной майке Yomiuri Verdy, кожаной куртке на молнии и мешковатых черных брюках. На ногах музыканта красовались неизданные к тому моменту черно-зеленые кроссовки Air Jordan Jumpman Jack из совместной коллекции с Nike. Выход в них на матч — очевидно, часть промо-кампании новой модели.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images Трэвис Скотт

Оксана Самойлова и ее колье Louis Vuitton

Модель посетила домашний матч ЦСКА против сербской «Меги» на WINLINE Basket Cup. Для выхода в свет Оксана Самойлова выбрала черную лакированную обувь и коричневый комплект из топа и джинсов, дополнив образ золотым колье Louis Vuitton и кольцами с бриллиантами. Дополнительным аксессуаром стал баскетбольный мяч — чтобы напомнить о любви к большому спорту.

Фото: Пресс-служба WINLINE Basket Cup Оксана Самойлова

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в стиле casual

Пара пришла на игру «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с 11-летним сыном Аффлека Сэмюэлем. Бен появился на публике в бейсболке, темно-синем шерстяном пиджаке, клетчатой рубашке, синих брюках и кроссовках Nike Dunk Low SB Pro Cactus Jack. Дженнифер выбрала для своего образа блестящие перламутровые сапоги, твидовый жакет Chanel и широкие джинсы клеш синего цвета.

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Адель в пальто Vivienne Westwood

Английская певица посетила пятую игру финала НБА 2021 года. В этот вечер выбор Адель пал на объемное пальто Vivienne Westwood, черные скинни-брюки и босоножки на каблуке. Из аксессуаров — серьги-кольца и золотое кольцо с драгоценными камнями. В целом в таком образе можно прямо с кортсайда отправиться на какую-нибудь премьеру или церемонию.

Фото: Ronald Martinez / Getty Images Адель

Ким Кардашьян и Канье Уэст в черном

Ким и Канье во время своего брака вместе посещали матчи «Лос-Анджелес Лейкерс». На одну из игр популярная телеведущая надела черный пуховик, белые брюки со стилизацией под кожу питона и ботильоны. Ее тогда еще муж выбрал для выхода в свет черную парку Yeezy x Gap из собственной коллекции, брюки и сапоги болотного цвета.