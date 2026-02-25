Нижегородского депутата оштрафовали из-за проведения Масленицы

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности депутата гордумы Нижнего Новгорода по округу №13, члена фракции КПРФ Николая Сатаева. Поводом для штрафа стало организованное депутатом празднование Масленицы в микрорайоне Сортировочный, которое стражи порядка посчитали несогласованным массовым мероприятием. Штраф составил 1 тыс. руб., сообщил депутат «Ъ-Приволжье» 25 февраля.

На праздновании Масленицы в микрорайоне Сортировочный была бесплатная каша, сладкая вата, пирожки, конкурсы и концерт Фото: НРО КПРФ Депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев (третий слева) на праздновании Масленицы в микрорайоне Сортировочный Фото: НРО КПРФ

Он рассказал, что постоянно проводит праздники в микрорайоне и никогда не было проблем. Проведение Масленицы обсуждалось на совещании в администрации Канавинского района, где присутствовал в том числе и представитель полиции, но о необходимости получения согласования вопрос не поднимался. После совещания представитель МВД написал докладную записку, что мероприятие планируется без разрешения.

«Неприятен сам факт такого отношения. Нас просто подставили специально, видимо»,— сказал Николай Сатаев. На заседании думы 25 февраля он обратился за комментариями к начальнику городского УМВД Олегу Соколову, который отчитывался перед депутатами о работе за год.

«Не обижает, что был составлен протокол, был заплачен штраф мною. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но почему-то на совещании этот вопрос не был озвучен. Задача не была поставлена»,— сказал депутат руководителю УМВД.

Олег Соколов в свою очередь пояснил, что в плане проведения массовых мероприятий, предоставленном мэрией, праздника на Сортировке не было. Он напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности и есть постановление губернатора, предусматривающее весь алгоритм: о мероприятии с численностью более 50 человек за 30 суток должно поступить уведомление и за 10 — план обеспечения безопасности. Ничего из этого предоставлено не было.

На замечание о том, почему представитель МВД не сказал об этом на совещании, Олег Соколов пообещал депутату обговорить вопрос в рабочем порядке.

По данным с сайта НРО КПРФ, на празднике среди прочих присутствовали и представители администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Ирина Швецова