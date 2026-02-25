Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Результат внедрения ИИ в офисах может удивить. Причем не только сотрудников, но и самих руководителей компаний, которые бьются за интеграцию моделей в рутинные процессы. Harvard Business Review опубликовал статью двух исследовательниц, которые как раз анализируют изменения рабочего процесса в ИИ-эпоху.

Они обнаружили, что инструменты искусственного интеллекта не сокращают работу — они последовательно усиливают ее. Восемь месяцев ученые следили за привычками сотрудников компании со штатом 200 человек. Со временем они стали работать быстрее и брать на себя больше задач. Но суть даже не в этом — люди стали работать больше часов. Следует отметить, что компания не обязала использовать ИИ, но предлагала корпоративные подписки.

«Делать больше» стало возможным, и персонал стал это делать по своей инициативе — казалось бы, мечта любого руководителя сбылась. Но мало кто задумывался о долгосрочных последствиях. Ползучесть рабочей нагрузки, по словам социологов, может привести к когнитивной усталости, выгоранию и ослаблению процесса принятия решений. На смену подъему производительности приходит текучесть кадров и еще более низкое качество работы, чем прежде.

Люди все чаще брали на себя объем работы, который раньше делали целые команды. При этом, например, инженерам приходилось чаще отвлекаться от своих задач, чтобы помочь исправить ошибки коллег. Границы между работой и отдыхом размылись — соблазн закинуть запрос в чат-бот во время обеда или в конце рабочего дня слишком велик. От работы труднее уйти. Возросла многозадачность, ведь можно делать несколько дел одновременно, пока ИИ фоново собирает отчет или изучает данные по теме. Концентрация упала.

Что же делать менеджерам? Вероятно, компаниям необходимо сразу разработать набор норм и стандартов применения ИИ. Он мог бы включать преднамеренные паузы, чтобы регулировать темп и анализировать качество работы; последовательность задач и защиту окон фокусировки; человеческое заземление и регулярное общение с людьми вживую, чтобы кроме прочего поддерживать творчество.

Яна Лубнина