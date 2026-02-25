Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

То, что блюдо из мелко нарезанного мяса родилось в прославленном семействе Строгановых, хорошо известно. А вот кто именно приложил к нему руку, тут историки спорят: то ли граф Григорий Александрович, большой гурман, в старости затребовал у повара блюдо на замену бифштексу, с которым не справлялся без зубов, то ли его знаменитый сын Александр Григорьевич, генерал артиллерии, губернатор Новороссии, попросил шефа-француза Андре Дюпона изобрести для ежедневных многолюдных приемов мясное горячее, которое легко делится на порции.

Блюдо получилось русско-французским. Пикантный по-французски соус в нем используется как русская подливка. В народ рецепт попал в 1871 году из знаменитой книги Елены Молоховец. В рецепт входили лишь говядина и лук, а в соус — томат, горчица и сметана. Сегодня же бефстроганов запросто делают из курицы и добавляют все подряд, от грибов до соленого огурца. Эх, все-таки русский этот рецепт — мы-то знаем, кто на выдумку хитер.

Павел Шинский