«С прекращением выпуска модели 2141 остановился и конвейер предприятия»

В феврале этого года марка отечественных автомобилей «Москвич» могла бы отметить сразу два важных юбилея в своей истории. 12 февраля 1986 года, то есть 40 лет назад, на конвейере собрали «нулевой» экземпляр модели 2141. А 20 лет назад, 28 февраля 2006 года, завод был признан банкротом. Между этими датами уложилась сложная и во многом трагичная история того самого «Москвича-2141». Множество его модификаций свидетельствует о попытках не столько спасти саму модель, но и, собственно, завод.

«41-й», он же Aleko (в народе тут же придумали обидную кличку «Калека») был задуман еще в 1976 году, как переднеприводная модель, которая должна была прийти на смену заднеприводному «Москвичу-2140». То есть, как это обычно бывало в советском автопроме, к моменту начала серийного выпуска «41-й» уже устарел и не мог конкурировать с зарубежными аналогами, хотя по сравнению с предшественником смотрелся более чем современно.

Тем не менее в начале девяностых модель экспортировалась в западные страны: в Финляндию, Францию и даже в Германию. Любопытно, что в последней автомобиль продавался под именем Lada Aleko. По той причине, что имя Lada было Европе более раскрученным.

В 1997 году «Москвич» получил обновленную переднюю часть с более узкими фарами, 2-литровый двигатель Renault мощностью 113 л. с. и новое название «Святогор». Но после дефолта 1998 года пришлось вернуться к отечественным моторам.

Отдельная страница истории автомобиля и завода его выпускавшего — это попытки превратить модель из хэтчбека в бизнес-седан. Проекты курировал лично тогдашний мэр столицы Юрий Лужков, например, «Князь Владимир», выпускавшийся с 1997-го по 2001-й годы. Собственно, с прекращением выпуска этой модели, остановился и конвейер предприятия. А спустя еще пять лет случилось то самое банкротство. Сегодня у нас снова выпускаются автомобили марки «Москвич». Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Дмитрий Гронский