Образы весенней коллекции 12 Storeez

Российская марка одежды 12 Storeez выпустила новую весеннюю коллекцию в палитре весенних оттенков: молочный, бежевый, песочный, дерева и мяты. Все модели выполнены в коже, замше, тонкой шерсти, шелке и дышащем хлопке. В женской коллекции вышли платья длины миди, комплекты с топом, юбкой или брюками, пальто из уютной шерсти австралийского мериноса, стеганый жилет. Среди мужских моделей: альтернатива классическому костюму — комфортный комплект из гладкой шерсти с архитектурным силуэтом, брюки из технологичных тканей, вязаные джемперы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 7 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez