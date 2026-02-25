Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Образы весенней коллекции 12 Storeez

Российская марка одежды 12 Storeez выпустила новую весеннюю коллекцию в палитре весенних оттенков: молочный, бежевый, песочный, дерева и мяты. Все модели выполнены в коже, замше, тонкой шерсти, шелке и дышащем хлопке. В женской коллекции вышли платья длины миди, комплекты с топом, юбкой или брюками, пальто из уютной шерсти австралийского мериноса, стеганый жилет. Среди мужских моделей: альтернатива классическому костюму — комфортный комплект из гладкой шерсти с архитектурным силуэтом, брюки из технологичных тканей, вязаные джемперы.

