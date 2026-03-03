Миллиарды — в воду и воздух

В 2025 году завершился первый этап реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА), объединяющей крупнейший в регионе комплекс очистных сооружений. Это долгожданный проект: станция была построена еще в 1974 году, но ни разу не модернизировалась в таких масштабах. За работами активно следят не только власти и надзорные ведомства, но и общественность: именно НСА считается источником неприятных запахов, которые стали появляться в городе все чаще. «Ъ-Приволжье» восстановил хронологию проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Нижегородская станция аэрации объединяет крупнейшие очистные сооружения Нижегородской области. На объекты НСА (всего их 108) ежедневно поступает около 500 тыс. куб. м сточных вод, что по объему составляет почти два Мещерских озера.

Первая с момента постройки в 1974 году реконструкция НСА продолжается уже четвертый год. Контракт с ФАУ «Роскапстрой» заключили в 2022 году, работы начали в 2023 году. Изначально стоимость всей реконструкции оценивалась в 10,8 млрд руб. Однако затем проект пришлось поделить на этапы. Первый, стоимостью 7,2 млрд руб., завершили в декабре 2025 года. В него включили 50 сооружений, сейчас на них продолжаются пусконаладочные работы. На второй этап, включающий 61 объект, потребуется еще около 20 млрд руб. Сейчас он находится в стадии согласования.

Общественный резонанс проект реконструкции вызвал в связи с тем, что именно с НСА в городе связывают неприятные канализационные запахи, которые стали появляться в все чаще и чаще. И если поначалу власти отрицали, что именно НСА является основным источником запахов, то после различных проверок вернулись к тому, с чего начинали: модернизация НСА должна решить эту проблему.

Планы и факты

По изначальным условиям контракта, модернизацию всей станции должны были завершить в конце 2024 года. В 2022 году в «Нижегородском водоканале», впоследствии вошедшем в АО «ОКО», сообщали, что по завершении работ объемы сброса в Волгу загрязняющих веществ должны уменьшиться втрое, а неприятные запахи от испарений фекальных вод — более чем в 30 раз. Модернизация также позволит сократить санитарно-защитную зону очистных: построившие в ней частные дома нижегородцы пока не могут их узаконить.

Летом 2025 года советник руководителя предприятия Михаил Лихотников пояснял, что после модернизации количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Волгу, должно сократиться только на 30-40%, а не в три раза, как сообщали тремя годами ранее. Но в любом случае модернизация должна привести сбрасываемые стоки к нормативам. В свою очередь гендиректор «ОКО» Дмитрий Сивохин уточнял журналистам, что со старым оборудованием достичь нормативов по сбросам загрязняющих веществ в Волгу невозможно.

Чтобы быть ближе к сложному объекту и подрядчикам, модернизирующим станцию, Дмитрий Сивохин перенес туда свой офис. Отдельный офис там можно открывать и для надзорных органов, которые проверяют станцию с завидной частотой и каждый раз находят нарушения. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура указывают на превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в стоках и в воздухе. Из-за ненормативных стоков в феврале 2026 года прокуратура подала иск к мэрии Нижнего Новгорода, чтобы та приняла меры.

Не обошлось и без уголовных дел. В апреле 2025 года было возбуждено дело в отношении исполнительного директора «Нижегородского водоканала» Евгения Лузгина и начальника НСА Андрея Аверина. В декабре его передали в суд. Еще одно уголовное дело возбудили в октябре. Должностных лиц предприятия и контролирующей службы в сфере природопользования обвинили в халатности при реконструкции станции аэрации. Следствие считает, что были нарушены правила эксплуатации источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

В поисках невидимого После участившихся жалоб нижегородцев власти и само предприя­тие в своих комментариях делали акцент на том, что НСА не может быть единственным и основным источником запахов. Другими факторами назывались «черные» ассенизаторы и несанкционированный слив стоков в Волгу. На этом фоне усилилась борьба с незаконным сливом стоков в ливневую канализацию и малые реки города.

Летом региональные министерства экологии, ЖКХ и водоканал подготовили специальную программу по борьбе с неприятными запахами в Нижнем Новгороде. Специалисты отслеживали возможные источники с учетом направления ветра и колебаний концентрации загрязняющих веществ. На НСА даже смонтировали «мокрый барьер» с эфирными маслами для нейтрализации запахов от станции.

В ноябре на НСА занялись открытыми каналами. Эти каналы — самое большое зеркало стока, и его закрыли, установив дополнительные фильтры, чтобы запахи не распространялись в атмосферу. Аналогичные установки есть в Москве и Самаре. Работы выполнили не в рамках реконструкции НСА, а по инвестиционной программе водоканала.

Но жалобы на неприятные запахи все равно продолжились. В конце ноября ситуацию прокомментировал губернатор Глеб Никитин на прямой линии с жителями региона: «Очень хорошо понимаю недовольство людей. Они наблюдают эту безрезультатную суету без конкретного ответа, кто виноват и что делать. Было несколько версий, но очевидный ответ всеми нами уже найден. Мы вернулись туда, откуда начинали, — к Нижегородской станции аэрации». По словам главы области, причиной неприятного запаха стали нарушения, допущенные как до, так и во время реконструкции НСА.

Для очистки сточных вод используется активный ил, микроорганизмы в его составе питаются органическими загрязнениями. Стоки на станции проходили через емкости с илом с большей скоростью, чем положено по технологии, из-за чего полезные бактерии отмирали быстрее, чем нужно. В результате на поля аэрации стали вывозить не до конца очищенные и обеззараженные иловые остатки, которые и пахнут больше всего. Чтобы неприятные запахи исчезли, нужно дождаться, пока на реконструированной части НСА полностью сформируется активный ил, уточнил губернатор. На это нужно три-четыре теплых месяца.

Модернизация на полпути

Так как 2025 год был последним для реализации нацпроекта «Оздоровление Волги», по которому модернизируют НСА, генподрядчика в прошлом году начали поторапливать. В марте губернатор Глеб Никитин из-за отставания от сроков даже предложил расторгнуть договор с «Роскапстроем», если не произойдет ускорение. Но подрядчик ускорился.

По словам Дмитрия Сивохина, в рамках первой очереди реконструкции не только поменяли абсолютно все оборудование на новое. Также заменены кабельные линии, трубопроводы тепловые и водяные. В итоге поменяется технология очистки самого стока: полезные бактерии появятся в первичных отстойниках, поменяется технология в аэротенках, появится дефосфотация. Заполнение сооружений реконструированной части начали в ноябре. Сейчас продолжается наращивание объемов микроорганизмов, которое должно завершиться летом этого года.

Второй этап реконструкции в этом году должен пройти госэкспертизу. В январе завершились обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду. Они необходимы для экологической экспертизы проекта, которая в свою очередь нужна для заключения госэкспертизы по всей проектной документации.

Заочные обсуждения прошли с одним участником — директором экоцентра «Дронт» Татьяной Паутовой. В числе прочего она спрашивала о перспективах сжигания илового осадка, которое, по мнению эколога, может привести к загрязнению воздуха. Заказчик пояснил, что предполагается не сжигание, а сушка. И в дальнейшем осадок может использоваться как сырье, например, на цементных заводах и при производстве тротуарной плитки.

«В рамках второго этапа реконструкции появится ряд дополнительных функций, которые еще улучшат стоки в реку. Рассчитываем, что про нас, как про источник запаха, люди просто забудут»,— надеется Дмитрий Сивохин. По предварительным оценкам, на второй этап уйдет еще около четырех лет.

Ирина Швецова