На Ладоге впервые проведут реконструкцию автопробега по Дороге жизни

Первая историческая реконструкция движения автомобилей по легендарной Дороге жизни, которая в годы блокады связывала Ленинград с Большой землей, состоится на льду Ладожского озера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

В автопробеге по историческому маршруту примут участие мотоцикл, семь ретро-автомобилей и автобус, который в военные годы использовался для эвакуации детей из осажденного города. При этом вся техника действительно работала на Дороге жизни в период блокады.

Для участия в пробеге поисковики подняли машины со дна Ладожского озера. После чего их восстановили при участии Ленинградского отделения Российского военно-исторического общества.

Стефания Барченкова