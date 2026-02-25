В Тольятти руководство потребкооператива осуждено за мошенничество на 870 млн рублей

Председатель и зампред правления кредитного потребительского кооператива Тольятти вместе с двумя родственницами признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 10 лет со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год участники организованной группы открыли множество филиалов кооператива, а также опубликовали рекламу с обещанием выплат процентов от вклада, значительно выше банковских. Преступники вводили в заблуждение местных граждан, которые передавали обвиняемым свои средства.

Таким способом фигуранты уголовного дела привлекли в кооператив средства жителей Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, а также Республик Якутия и Марий Эл. Обвиняемые периодически выплачивали пайщикам проценты и создавали видимость успешной компании, но исполнять свои обязательства не собирались.

Потерпевшими по делу признаны 1780 человек. Сумма причиненного ущерба превысила 870 млн руб. По информации источника «Ъ-Волга» в силовых структурах, речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Строительно-сберегательная касса» (ССК).

Георгий Портнов