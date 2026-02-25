Россиянина признали виновным в государственной измене, подготовке диверсий на объектах оборонно-промышленного комплекса Казани и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Татарстана.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Жителю Казани вынесли приговор за госизмену и подготовку диверсий

Суд установил, что в 2023–2024 годах подсудимый занимался шпионажем и оказывал помощь иностранной организации, действовавшей против безопасности России. Он прошел обучение в иностранной организации по совершению диверсий и осуществил подготовку к взрывам и поджогам на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казани.

В ходе расследования выяснилось, что он незаконно приобретал, перевозил и хранил взрывчатые вещества, которые после были изъяты.

Ему назначили 24 года лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительные меры в виде ограничения свободы и штрафа.

Анна Кайдалова