Виновника крупного пожара в Приангарье осудили условно

Братский районный суд Иркутской области вынес приговор 75-летнему местному жителю. Пенсионер признан виновным в уничтожении лесных насаждений, повреждение чужого имущества и причинении смерти по неосторожности. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, пожар, начавшийся из-за неосторожного обращения с огнем, причинил ущерб на сумму порядка 319 млн руб.

В суде установлено, что в мае 2024 года подсудимый сжигал траву и мусор в костровище неподалеку от своей дачи. После этого он не убедился, что огонь погас полностью. Вновь разгоревшееся пламя повредило или уничтожило дачные дома и хозпостройки 24 собственников СНТ «Алюминщик», в одном из домов погиб мужчина. Кроме того, огонь уничтожил лес на площади 94 га.

Решением суда жителю Братского района назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком в один год. Свою вину мужчина признал частично.

Влад Никифоров, Иркутск