В Тюмени скончался судья отставке Александр Тельцов

Умер судья в почетной отставке Александр Тельцов, прослуживший в судебной системе Тюменской области более 25 лет, сообщили в пресс-службе судов региона. Ему был 61 год. За годы службы он зарекомендовал себя как добросовестный, инициативный и профессионально подготовленный специалист.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Александр Тельцов

Он родился 12 апреля 1964 года в деревне Гуселетово Абатского района Тюменской области и окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «юриспруденция» в 1997 году. С 2001 года Александр Тельцов работал мировым судьей участка №4 в Тюменском районе, с 2003 по 2007 год — судьей Ленинского районного суда Тюмени. В марте 2007 года был назначен судьей Тюменского областного суда. В 2019 году по решению Высшей квалификационной коллегии судей РФ ему присвоили первый квалификационный класс судьи. В августе 2022 года вышел в почетную отставку.

Александр Тельцов специализировался на рассмотрении уголовных дел особой сложности, включая дела с участием присяжных заседателей. Он также занимался обобщением судебной практики и проводил обучающие занятия для судей и сотрудников судов. За многолетнюю работу был награжден Благодарственным письмом Тюменской областной думы, Благодарностью губернатора региона и медалью «150 лет судебной реформы в России».

Прощание состоится 26 февраля с 13:00 до 13:45 в ритуальном зале №1 на ул. Семовских, 14 в Тюмени. Похороны пройдут на кладбище Червишевское-5.

Ирина Пичурина