Девелоперы не расстраиваются

В 2025 году в Нижегородской области ввели 1,75 млн кв. м жилья — это выше плана, но ниже прошлогоднего рекорда в 2 млн. Близкий результат власти ожидают и в этом году в условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, снижения ипотечных ставок и реализации отложенного спроса. Растущий спрос подстегнет цены на жилье, часть которого будет реализована с дисконтом, полагают в областном правительстве. По оценкам экспертов, перспектив снижения цен на недвижимость в регионе нет.

По данным регионального министерства строительства, по итогам 2025 года застройщики в Нижегородской области достигли показателя федерального проекта «Жилье»: в регионе ввели 1,75 млн кв. м жилья — немногим более «проектных» 1,73 млн. Относительно 2024 года, когда удалось достичь рекордных 2 млн кв. м, показатель ожидаемо сократился на 12,9%.

По данным «Авито Недвижимости», рынок новостроек в Нижегородской области в 2025 году чувствовал себя заметно увереннее, чем в среднем по стране. «На конец года в регионе в строительстве находилось 1,563 млн кв. м жилья — на 24% больше, чем годом ранее, тогда как по России в целом прирост составил около 2%. Запуски новых проектов и корпусов выросли на 13% и достигли 804 тыс. кв. м, что контрастирует с общероссийским снижением запусков», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По подсчетам директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчевой, без учета присоединенного Кстовского района число строящихся объектов в Нижнем Новгороде за прошедший год увеличилось на семь, до 53-х. «Соответственно, число новых квартир в продаже выросло на 941, или на 62 тыс. кв. м», — уточнила эксперт.

По распроданности новостроек Нижегородская область занимает 26 место в России. «Дом.РФ» оценивает отношение распроданности и готовности жилья в Нижегородской области в 108%. По данным «Авито Недвижимости», продажи по ДДУ в регионе в 2025 году достигли 9,6 тыс. сделок — это на 35% больше, чем в 2024 году. «В целом спрос на жилье остался на уровне 2024 года. Потенциал спроса последние десять лет колеблется в пределах 11 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), в 2024 году эта цифра была значительно ниже — немногим более 9 тыс. договоров. В 2025 году продажи обеспечила в основном семейная ипотека, а показатели сильно ранжировались по классам жилья», — пояснила гендиректор ГК «Приволжье» Елена Титова.

Характеризуя динамику спроса в течение года, Татьяна Романчева добавила, что начало 2025 года в Нижнем Новгороде выдалось сдержанным по количеству сделок: «Только в последние месяцы на рынке наблюдалось более 1 тыс. сделок, тогда как до июня совершалось 700–800 сделок».

Сергей Еремкин отметил, что на вторичном рынке ситуация была более сдержанной. За 2025 год зарегистрировано 26,9 тыс. договоров купли-продажи — на 8% меньше, чем годом ранее. «На платформе „Авито Недвижимость“ мы видим рост средней цены до 124 тыс. руб. за кв. м в декабре 2025 года против 117 тыс. годом ранее (+6%), а объем предложения в конце года увеличился на 7% — при том, что в среднем по стране экспозиция сокращается. Активность пользователей платформы также выросла: в декабре число посетителей было на 10% выше, чем год назад», — прокомментировал эксперт.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Успели за льготной

В конце 2025 года рынок действительно наблюдал скачок спроса на жилую недвижимость: всплеск продаж был вызван в первую очередь грядущими изменениями с февраля 2026 года условий семейной ипотеки по принципу «один льготный заем на семью», который сделает супругов обязательными созаемщиками и исключит возможность оформить две льготные ипотеки. «В последний месяц выдача резко ускорилась как по льготным, так и по рыночным программам, — отмечают аналитики „Дом.РФ“. — Подобный объем выдачи является не характерным для декабря».

Кроме того, во втором полугодии доступность ипотечных займов повышало поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ, а вслед за ней — банковских ставок по ипотечным жилищным кредитам. «В условиях снижения рыночных ставок, начиная с третьего квартала 2025 года, ипотечное кредитование расширялось», — отмечают в Волго-Вятском главном управлении Банка России (ВВГУ). По его данным, за 11 месяцев 2025 года в регионе было выдано 60,3 млрд руб. ипотечных жилищных кредитов — на 22,8% меньше, чем годом ранее. В целом по стране с третьего квартала выдача льготных и рыночных займов на покупку жилья увеличилась на треть.

«Ипотека продолжает играть ключевую роль: по итогам года ее доля в сделках с новостройками достигла 71%, а в декабре поднималась до 76%. Особенно выделяется конец года — в декабре было заключено порядка 1,6 тыс. ДДУ, что стало абсолютным рекордом последних лет. Здесь сошлись сразу несколько факторов: ожидание изменений условий семейной ипотеки и инвестиционная привлекательность региона», — добавляет Сергей Еремкин из «Авито Недвижимости».

«Смягчение денежно-кредитной политики несомненно в значительной степени стимулирует спрос на жилье. В свою очередь повышение уровня спроса также способствует росту цен на квартиры», — отмечают в областном минстрое. Средняя стоимость «квадрата» первички в Нижегородской области в четвертом квартале 2025 года составила 161 тыс. руб., тогда как в третьем оценивалась в 171,1 тыс. руб. — на 6% дороже четвертого квартала 2024 года. По данным «Авито Недвижимости», средняя цена реализации на первичном нижегородском рынке в 2025 году составила 174 тыс. руб. за кв. м (плюс 12% год к году). В среднем по России цены выросли на 17%, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в прошедшем году увеличилась на 11,5% — до 218,5 тыс. руб., подсчитала Татьяна Романчева. Самым дорогим, по данным эксперта, остается Нижегородский район города, в котором квадратный метр в среднем стоит 275,9 тыс. руб., а наиболее доступным — Сормовский район (174,9 тыс. руб.). А в Канавинском районе, в котором несколько лет не было новых проектов, сейчас возводят сразу девять жилых комплексов со средней ценой 197,9 тыс. руб. за квадратный метр жилья.

Больше проектов

Постепенное восстановление спроса стимулирует девелоперов запускать новые проекты, говорится в декабрьском обзоре региональной экономики ЦБ. «В третьем квартале объем запусков новых проектов в целом по стране вырос по сравнению с предыдущим кварталом, при этом остается несколько ниже аналогичного перио­да прошлого года», — отмечает регулятор. Большинство застройщиков адаптировались к новым условиям и от планов по новым объектам не отказываются, подчеркивают в ЦБ.

В областном минстрое добавляют, что застройщики не только готовы к очередным проектам, а уже приступили к ним. Для сравнения, в декабре 2024 года в Нижегородской области строилось 1,3 млн кв. м многоквартирного жилья, а в декабре 2025-го — 1,6 млн с ростом на 23% год к году.

К концу 2025 года, как считают аналитики Банка России, стабилизировалась ситуация с издержками в строительной отрасли. Цены на стройматериалы росли ниже инфляции, это сдерживало рост стоимости нового жилья: «Объемы строящегося жилья выросли преимущественно из-за восстановления объема запуска новых проектов МКД и некоторого снижения их ввода в эксплуатацию».

Построят за ценой

Текущую ситуацию на нижегородском рынке жилья Елена Титова называет «новыми реалиями рынка недвижимости». По ее мнению, предложение на рынке уплотняется, увеличивается и становится более структурированным. «При этом емкость нижегородского рынка ограничена, а средняя заработная плата ниже столичной и не успевает за ростом цен на жилье», — говорит эксперт.

По ее прогнозу, в 2026 году дифференциация цен между первичным и вторичным жильем увеличится: «Заметнее станет разница качества проектов, премиального и эконом-классов: первый не пострадает так, как стандартное жилье, которое 90% нижегородцев берут с участием ипотечных займов. Процент поглощения премиального жилья замедлился, показатели продаж приблизились к Москве и Санкт-Петербургу, для которых такой процент — норма. Сейчас время продажи занимает не привычный период строительства, а плюс 6–12 месяцев после ввода в эксплуатацию. Раньше в небольшом премиальном проекте в Нижнем Новгороде к вводу в эксплуатацию продавалось 100% помещений, сейчас — 50%», — подчеркнула госпожа Титова.

По мнению Татьяны Романчевой, нижегородский рынок нового жилья перенасыщен однокомнатными и двухкомнатными квартирами, а варианты с большей площадью в эконом-классе сложно найти. Предпосылок к снижению цен на рынке жилья нет, считает эксперт. «Сейчас ничего не предвещает падения цен, несмотря на рост конкуренции среди застройщиков. Некоторые девелоперы предлагают скидки, однако за год средняя стоимость квадратного метра возросла очень прилично из-за инфляции, роста зарплат строителей, удорожания стройматериалов и земельных участков. Банки также закладывают приличный процент не только в ипотеку, но и в проектное финансирование застройщиков», — рассуждает эксперт.

Роман Рыскаль