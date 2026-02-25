Пострадавший при наезде автобуса петербуржец получил 700 тысяч рублей компенсации

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 30 лет, который в январе 2024 года пострадал в результате наезда рейсового автобуса на пешеходов на улице Беринга, получил 712 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Василеостровский районный суд признал водителя транспортного средства виновным в нарушении правил эксплуатации транспортного средства согласно ч. 1 ст. 264 УК РФ. Он потерял контроль за движением и въехал на тротуар, автобус сбил пять пешеходов.

Петербургского перевозчика через суд обязали выплатить пострадавшим компенсации морального вреда. Один из них — 30-летний петербуржец — предъявил судебным приставам исполнительный лист для взыскания. Компания игнорировала судебное решение. Тогда приставы арестовали банковские счета организации-должника. Эти меры помогли добиться выплаты.

Татьяна Титаева