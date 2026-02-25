Структура ОДК пошла на мировую с НПО «Искра» в рамках спора на 274 млн рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО «ОДК Инжиниринг» к пермскому научно-производственному объединению «Искра». Истец требовал взыскать с ответчика 274,5 млн руб. неустойки за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Согласно определению, стороны пришли к мировому соглашению о прекращении обязательства ответчика путем зачета, что подтверждается подписанным в конце прошлого года документом.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно судебному акту, ответчик признал задолженность перед истцом в полном размере с учетом протокола согласования оптовых цен на газотурбинные установки (ГТУ), предназначенные к поставке в 2024 году на объекты ПАО «Газпром». В целях урегулирования настоящего спора стороны взаимно отказались от взыскания друг с друга дальнейших неустоек или убытков.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».