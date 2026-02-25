В Башкирии на развитие дорог в 2026 году заложено 9,2 млрд рублей

В этом году в Башкирии предусмотрено 9,2 млрд руб. на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, планируется отремонтировать более 185 км дорог и 15 мостов, а также приобрести 83 новых пассажирских автобуса.

Глава кабмина отметил, что за 2025 год «Башавтотранс» перевез 125 млн пассажиров, из которых 32 тыс. — военнослужащие. Транспортной картой «Алга» воспользовались 78 млн раз.

В прошлом году в республике отремонтировали более 700 км дорог и 1260 м мостов, запустили транспортно-пересадочный узел на станции Дема, «Южно-Уральский экспресс» до Челябинска, а также новый остановочный пункт «Розовые скалы», чем сократили путь к маршруту для туристов с 4 км до 600 м, отчитался премьер-министр.

Майя Иванова