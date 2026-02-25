В Марий Эл приостановили уголовное дело о покушении, поскольку фигурант ушел на СВО

Расследование уголовного дела в отношении жителя Волжска о покушении на убийство приостановлено, поскольку он подписал контракт и ушел на СВО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Следствием установлено, что 19 октября 2024 года двое мужчин проникли в квартиру потерпевшей с целью выяснить адрес общего знакомого. Получив отказ, они избили ее и нанесли несколько ударов ножом. Нападавшие заперли ее в квартире, рассчитывая на смерть, однако соседка вызвала помощь, и пострадавшую удалось спасти.

Суд признал одного из нападавших виновным в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном группой лиц. Ему назначили 9 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта приостановлено.

Анна Кайдалова