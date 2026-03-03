Не занимать, но вкладывать

На фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора банковский сектор в Нижегородской области, как и в целом по стране, в прошлом году фиксировал снижение объемов кредитования: в потребительском сегменте показатели упали на 17–18%, в корпоративном — почти на 30%. При этом сберегательная активность граждан ожидаемо оставалась высокой — объемы средств на счетах выросли почти на 20%.

По информации Волго-Вятского главного управления Банка России (ВВГУ) за первые 11 месяцев 2025 года, общий объем выданных нижегородцам кредитов, как потребительских, так и ипотечных, достиг 397,3 млрд руб., что на 18,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Как объясняет регулятор, розничное кредитование сдерживали высокая долговая нагрузка потенциальных заемщиков и меры макропруденциального регулирования, направленные на ограничение рисков закредитованности. На этом фоне немного подросла доля просроченной задолженности физлиц: если 1 декабря 2024 года она составляла 3%, то годом позже — 3,7%.

Если потребкредитование (автокредиты, целевые займы) замедлилось на 17,6%, то ипотечное — на 22,8% за 11 месяцев. Банки выдали нижегородцам 60,3 млрд руб. жилищных займов. В ВВГУ отмечают, что в условиях снижения рыночных ставок, начиная с третьего квартала 2025 года, ипотечное кредитование расширялось. При этом качество ипотечного портфеля банков, по оценке регулятора, оставалось на хорошем уровне: доля просроченной задолженности по ИЖК на 1 декабря 2025 года составила 0,6%, на аналогичную дату годом ранее — 0,3%.

«Новости об изменениях в программе семейной ипотеки в конце 2025 года спровоцировали всплеск спроса, — объясняет глава нижегородского филиала Альфа-Банка Наталья Рыжова. — Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач достигла 74% по итогам года. Высокая активность сохранялась и в январе. В то же время мы ожидаем более сдержанную динамику в феврале. На фоне снижения ключевой ставки Банка России во втором полугодии повысится доступность базовой ипотеки и вторичного жилья, что может привести к умеренному росту рынка».

Микрофинансовый рост

Рынок микрофинансирования в Нижегородской области на протяжении 2025 года, напротив, продолжил демонстрировать рост. По данным Банка России за девять месяцев 2025 года, микрофинансовые институты, зарегистрированные на территории Нижегородской области, предоставили гражданам и бизнесу в целом по стране займы на общую сумму порядка 35 млрд руб., в том числе микрофинансовые организации (МФО) выдали 33,3 млрд руб., ломбарды — 1,3 млрд руб., на долю субъектов кредитной кооперации (КПК, СКПК) приходится около 0,3 млрд руб. выдач. За год показатель увеличился на 21% в основном за счет роста объема выданных МФО онлайн-займов физлицам — на 30%, до 30,7 млрд руб. При этом совокупный портфель займов достиг к началу октября 18,3 млрд руб. (рост на 17% по сравнению с показателем годом ранее).

Доля задолженности по займам, выданным нижегородскими МФО, с просроченными платежами по основному долгу свыше 90 календарных дней, по итогам третьего квартала 2025 года составила 54%, по займам КПК — 22%.

Как отмечают в Банке России, сегмент развивается на фоне общего сокращения числа микрофинансовых институтов — на это нацелена последовательная политика регулятора по оздоровлению и социализации рынка. Так, в 2025 году Банк России ввел новую процедуру допуска кредитных потребкооперативов на финансовый рынок: если раньше Банк России вел реестр КПК на основании данных ЕГРЮЛ, то теперь сведения о КПК включаются в реестр только после того, как документы кооператива рассмотрит саморегулируемая организация на финансовом рынке или Банк России (в зависимости от уровня КПК). Также у Банка России появились полномочия по принудительному исключению КПК из государственного реестра в случае неоднократного нарушения требований законодательства РФ.

Корпоративное падение

Объемы кредитования корпоративных заемщиков в прошлом году были ниже, чем в 2024 году. «Более слабый спрос корпоративного сектора на кредиты был обусловлен сохранением высоких кредитных ставок на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России, которая проводится для того, чтобы устойчиво снизить инфляцию и создать комфортную среду для бизнеса и инвестиций», — объясняет регулятор.

За первые 11 месяцев 2025 года банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным в Нижегородской области, кредиты на 971 млрд руб., что на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года. В структуре выдачи преобладали кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности (33,5%), торговли (21,8%) и организациям в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг (10,7%). Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные в регионе получили за 11 месяцев 240,6 млрд руб. кредитов (снижение на 25,6%), в том числе ИП — 20,5 млрд руб. (минус 21,5%).

Уровень просроченной задолженности в корпоративном сегменте в целом вырос за год с 0,9% до 1,5% на 1 декабря 2025 года. А в сфере малого бизнеса просрочка росла быстрее: МСП — с 2,9% до 4,3%, ИП — с 4,8% до 6,2%.

Оценивая бизнес-климат в регионе, регулятор отмечает, что к декабрю рост цен на готовую продукцию замедлился вслед за снижением издержек производства. По итогам мониторинга такую тенденцию аналитики Банка России наблюдали в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. «При этом ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца выросли. Бизнес готовился к переносу возросших издержек (налоги, ЖКУ, логистика) в цены конечной продукции в ближайшие месяцы», — комментирует регулятор.

Сберегательная ставка

Сберегательная активность граждан в течение года оставалась высокой. По данным ВВГУ Банка России, объем средств на вкладах и прочих счетах граждан в банках, работающих в Нижегородской области, на 1 декабря 2025 года составил 1,19 трлн руб., что на 19,8% больше прошлогоднего показателя.

Объемы рублевых накоплений подросли: если к началу декабря 2024 года их было 96% от общего объема, то в прошлом году — 97,2%. В иностранной валюте в пересчете на рубли — 4% и 2,8% соответственно. «Несмотря на снижение ключевой ставки, ставки по вкладам остаются привлекательными, поскольку они продолжают быть выше инфляции и инфляционных ожиданий», — комментируют в региональном управлении Центробанка.

Как отмечает Наталья Рыжова из Альфа-Банка, в массовом сегменте особенно были востребованы золото в различных формах, программа долгосрочных сбережений с государственным софинансированием до 360 тыс. руб., а также программы со 100% страховой гарантией.

Управляющий Приволжским филиалом ПСБ Алексей Гомжин отмечает, что объем средств населения, размещенных на депозитах, оставался на стабильно высоком уровне в течение всего года, невзирая на колебания процентных ставок. Среди ключевых трендов прошлого года он выделяет стремление клиентов к диверсификации своих накоплений: переходу от классических банковских продуктов к построению сложных, многоуровневых финансовых портфелей. «В условном портфеле среднего вкладчика можно выделить четыре сегмента: „консервативное ядро“ (вклады, ОФЗ, облигации надежных, высокодоходных компаний в рублях), „валютный буфер“ (наличная валюта и облигации, выпущенные в рублях, но привязанные к курсам основных валют), „рисковая часть“ (акции российских „голубых фишек“ из сырьевого сектора, ИТ и ритейла, облигации второго-третьего эшелона с более высоким купоном) и „альтернативные вложения“ (инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы в виде ОМС и монеты). Каждый из блоков решает свою задачу, и такой подход позволяет как получать стабильный доход без рисков для своих основных вложений, так и зарабатывать на колебаниях курсов акций, валют и т.п. при благоприятной ситуации на рынках», — рассказывает эксперт. По его мнению, таким образом в регио­не формируется и развивается новая финансовая культура.

Людмила Аристова