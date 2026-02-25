В Салавате бойцу СВО выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры Салавата руководство ООО «Семал-менеджент» выплатило 38 тыс. руб. задолженности по зарплате бывшему сотруднику, участнику СВО.

Проверка надзорного ведомства установила, что участник СВО с июня 2024 года по сентябрь 2025 года работал в организации, но с ним не заключили трудовой договор и не полностью рассчитались при увольнении.

Директора компании оштрафовали на 10 тыс. руб. за невыплату в установленный срок зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Майя Иванова