Бывший мэр Белорецка стал первым заместителем главы районной администрации

53-летний Сергей Поляков назначен первым заместителем главы администрации Белорецкого района. На этой должности он будет курировать архитектуру, строительство и дорожную деятельность, сообщил глава района Азат Хакимов.

В ведение чиновника, по словам господина Хакимова, войдут состояние дорог, строительство соцобъектов и облик района. «Он знает наши дороги и проблемы строительства досконально, понимает, как организована работа на местах»,— отметил глава администрации.

Сергей Поляков родился 23 марта 1972 года в Казахской ССР. С 1991-го по 2013 год работал главным инженером Белорецкого ДРСУ «Башкиравтодора». С 2013-го по 2020 год возглавлял городскую администрацию Белорецка.

