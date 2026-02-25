Начальник отделения полиции в Агидели обвиняется в превышении полномочий

Нефтекамским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение начальнику отделения МВД России по городу Агидели Ильшату Салимову в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского УФСБ, в декабре 2023 года фигурант потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий. Таким образом он получил 165 тыс. руб., которыми он распорядился по своему усмотрению, отметили в ведомстве.

По решению суда, полицейский помещен под домашний арест.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что факт нарушения со стороны обвиняемого был выявлен сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД и регионального управления ФСБ РФ.

«Руководством МВД по Республике Башкортостан назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— заявили в министерстве.

Олег Вахитов