Минкульт Татарстана приобретет рояли на 12,3 млн рублей
Министерство культуры Татарстана закупит пять акустических роялей для детских школ искусств. На эти цели выделили 12,3 млн руб., соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Новые инструменты получат детские школы искусств в Азнакаево, Менделеевске, Новошешминске, Болгаре и Уруссу.
Финансирование предусмотрено за счет бюджета России и республики.