обновлено 13:08

В Прикамье проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

4 марта в Пермском крае пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В ходе нее будут протестированы сирены и громкоговорители. Также будет замещено телерадиовещание с перерывом вещательных программ. Об этом сообщает краевой минтербез.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка проводится в плановом режиме и носит учебный характер. 4 марта в 10:40 прозвучит сигнал «Внимание всем!». Такая проверка необходима для того, чтобы проверить работоспособность всех средств оповещения и оценить готовность дежурного персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.