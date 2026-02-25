100 компаний участвуют в форуме «Уралстройиндустрия»

В выставочном комплексе «Уфа Экспо» начался форум «Уралстройиндустрия» и выставка «ПроНедвижимость».

Мероприятие проходит в 33-й раз и собрало около 100 компаний из 14 регионов России и Узбекистана.

«У нас есть возможность обсудить актуальные вопросы развития стройиндустрии, градостроительной политики. Мы рассмотрим удачные примеры применения комплексного развития территорий, использования инновационных технологий и материалов»,— заявил на открытии глава Башкирии Радий Хабиров (цитата по «Башинформу»).

Олег Вахитов