В Ульяновске директор магазина лишен свободы за перелом посетителю хряща гортани

В Ульяновске вступил в силу приговор Заволжского районного суда, вынесенный директору магазина ООО «АдамантМебель», признанному виновным в умышленном причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Юрий Тимченко возглавляет ООО «АдамантМебель» с декабря 2022 года. Ранее он был владельцем шести торговых компаний, ныне уже прекративших деятельность.

По данным ведомства, 8 мая 2025 года в помещении магазина на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска 41-летний директор магазина «АдамантМебель» Юрий Тимченко в ходе спонтанного конфликта нанес другому посетителю торговой точки несколько ударов по различным частям тела, «причинив перелом щитовидного хряща и иные телесные повреждения». В облпрокуратуре пояснили, что в магазине возник банальный конфликт: «Посетитель магазина стоял в проходе между директором и кассой, что не понравилось директору, тот сделал замечание, посетитель в ответ тоже ему что-то сказал, началась потасовка, директор пытался вытолкать посетителя из магазина, нанес ему несколько ударов, потом схватил одной рукой за шею, а другой взялся за «адамово яблоко» (кадык) и стал тянуть вниз, что и привело к перелому хряща гортани».

Подсудимый свою вину не признал, однако суд согласился с выводами следствия и доводами гособвинения и приговорил Юрия Тимченко к 2,5 года колонии общего режима. Адвокаты осужденного направили апелляционную жалобу, но областной суд отказал в ее удовлетворении, согласившись с приговором районного суда.

В возмещение морального вреда с осужденного в пользу потерпевшего определено также взыскать 320 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск