Мэр Казани Ильсур Метшин предложил отрегулировать передвижение курьеров в городе, особенно в местах с высоким пешеходным трафиком. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

В Казани планируют усилить контроль за курьерами

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани планируют усилить контроль за курьерами

По сообщению господина Метшина, сейчас в Казани работают 4 тыс. курьеров. Для них предлагается создать «медленные зоны», где скорость электровелосипедов и самокатов будет автоматически ограничиваться. Такие зоны будут располагаться в парках, скверах, набережных, на узких тротуарах и пешеходных дорожках.

Также могут появиться участки, полностью закрытые для проезда средств индивидуальной мобильности, — там транспорт нужно будет вести рядом с собой.

Предлагается внедрить систему рейтингов с возможностью временного или пожизненного отстранения от заказов за нарушения ПДД.

Детали закрепят в соглашении между комитетом по транспорту и сервисами доставки. Документ согласуют с ГАИ и планируют внедрить весной.

Анна Кайдалова