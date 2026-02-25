Инклюзивный проект «Фехтование на равных» при поддержке «Тольяттиазота» вышел на всероссийский уровень

Проект «Фехтование на равных» Автономной некоммерческой организации «Тольяттинская федерация фехтования» (АНО ТФФ) при поддержке ТОАЗа вышел на всероссийский уровень. Спортивная инициатива с инклюзивным подходом получила поддержку Компании на VIII этапе благотворительного конкурса «Химия добра» в 2025 году.



В рамках проекта в Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях памяти мастера спорта России Сергея Исакова. Участниками стали более 200 сильнейших спортсменов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Свердловской области, Ульяновска, Самары, Тольятти и Жигулёвска. Турнир для юношей и девушек до 15 лет проходил в течение четырёх дней.

Благодаря приобретению на грантовые средства ТОАЗа специальной адаптированной экипировки в соревнованиях смогли принять участие подростки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе передвигающиеся на инвалидных колясках. Тренировочный процесс был также выстроен по принципу инклюзии, когда спортсмены с ОВЗ выходили на дорожку наравне с профессионалами.

Эти старты имеют особое значение: соревнования включены в Единый календарный план Министерства спорта РФ и являются отборочным этапом к Первенству России, которое пройдёт в Тольятти в июне.

Юлия Никулина, вице-президент АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования»: Сегодня наши спортсмены выходят на фехтовальную дорожку вместе с участниками Всероссийских соревнований. Уже скоро более опытные параспортсмены выступят на чемпионате России. Это большое достижение, и без поддержки «Тольяттиазота» мы бы не смогли этого сделать, так как для допуска к соревнованиям необходимо было обеспечить детей с ОВЗ специальной формой. Проект дал нам возможность говорить о наших особенных спортсменах на всю страну.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО «ТОАЗ»: «Тольяттиазот» системно поддерживает спорт в Тольятти — от турниров и товарищеских матчей до социальных инициатив, меняющих жизни людей. За время существования программы «Химия добра» было поддержано немало инклюзивных спортивных проектов, в том числе «Фехтование на равных». Приятно удивил быстрый и впечатляющий результат. Мы видим успехи спортсменов, слышим душевные отклики от участников и обязательно будем следить за их выступлениями на предстоящих турнирах.

