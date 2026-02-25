«Первый Трест» запускает новый проект «Лесное Ожерелье»

Группа компаний «Первый трест» анонсировала начало строительства нового жилого квартала «Лесное ожерелье». Комплекс площадью порядка 100 тысяч кв.м. расположится на территории, ограниченной проспектом Октября, бульваром Славы и улицей Блюхера.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

«Лесное ожерелье» — первый проект ГК «Первый трест», реализуемый в рамках договора комплексного развития территории (КРТ). Как отмечают в компании, по условиям договора девелопер передаст в муниципальную собственность помещения, которые будут предназначены под социальные учреждения. Помимо этого, порядка 150 млн рублей будет направлено на обустройство участка прогулочного маршрута «Уфимского ожерелья».

Проект включает в себя два квартала с домами высотой от 5 до 30 этажей. Разная высотность, как отмечает девелопер, подчеркивает и повторяет естественный уклон к реке Белой. Это создает ощущение, что дома вырастают из склона и становятся его органичным продолжением. Внутреннее благоустройство нового комплекса охватит территорию в 5 тысяч кв.м.

«Панорамный анализ позволил расставить акценты так, чтобы новые ракурсы не разрывали, а обогащали привычные виды. Башня на оси Бульвара Славы — не просто высотная доминанта, а тихий ориентир, вокруг которого формируется пульс общественной жизни. Потребность в местах для автомобилей закрывают подземный двухуровневый паркинг и гостевые места на открытом пространстве», — добавляют в компании.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

В домах комплекса будут представлены разнообразные варианты планировок квартир: с увеличенными окнами, просторными прихожими и кухнями-гостиными, квартиры с выходами на эксплуатируемую кровлю, мастер-спальнями и увеличенной высотой потолков на первых и последних этажах. Проект также предусматривает отдельные велосипедные и колясочные комнаты, зоны ожиданий и комнаты для хранения доставленных товаров. Безопасность будущих жильцов обеспечат охранные посты и контрольно-пропускной пункт.

Подробнее о проекте вы можете узнать в офисах продаж ГК «Первый Трест»: ул. Рудольфа Нуреева, 5 (ЖК «Новатор»); ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом «Соты») и по телефону: 8(347)200-71-94.

Застройщик: АО «СЗ ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

