«Возвращение „Буревестника“ стало историческим событием»

Показатели Горьковской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги») традиционно отражают ситуацию во многих ключевых сегментах экономики, а также иллюстрируют тенденции развития внутреннего туризма в регионах. Каким был год для магистрали, рассказывает начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Guide: Сергей Александрович, расскажите об итогах 2025 года в пассажирских перевозках. С какими показателями Горьковская железная дорога завершила прошлый год?

Сергей Дорофеевский: Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге показывают стабильный ежегодный прирост. Так, в 2025 году с вокзалов и станций магистрали отправлены около 40 млн человек. Это почти на 1% больше показателя за 2024 год. Из них в дальнем следовании перевезено 9,2 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 30,7 млн.

Если говорить о поездах дальнего следования, то здесь традиционно наибольшим спросом пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург. Составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы России, за прошлый год воспользовались почти 1,5 млн человек, в северную столицу — 155,6 тыс. человек.

Стоит также отметить и межрегиональное сообщение, которое мы планомерно развиваем. Здесь рост и популярность показывает электричка Нижний Новгород — Казань. Электропоезда курсируют на данном направлении с 2022 года и ежегодно демонстрируют стабильный прирост. В 2025 году ими воспользовались 444 тыс. человек. Мы уже сократили время в пути и обновили подвижной состав. Сейчас до Казани можно доехать на комфортабельной электричке меньше, чем за шесть часов, несмотря на приличное расстояние между городами.

В пригородном сообщении самый массовый спрос наблюдается в Нижегородской области. Только за прошлый год мы перевезли 15 млн пассажиров.

G.: Как Горьковская железная дорога развивает пассажирское движение? Какие новые поезда и маршруты стали доступны для пассажиров?

С. Д.: Безусловно, одним из главных событий прошлого года стало возвращение поезда «Буревестник» на свой исторический маршрут впервые с июня 2014 года. А сама история поезда ведет нас еще к 1960-м годам.

Это самый новый, удобный и комфортный поезд в России, который очень ждали нижегородцы. В нем учтены все пожелания и предложения наших пассажиров.

Расписание «Буревестника» составлено так, чтобы пассажиры могли выбирать для поездки любое удобное время — утро, день или вечер. Время в пути занимает около четырех часов. В зависимости от расписания поезд останавливается в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Более того, мы договорились с Нижегородским метрополитеном, и уже с 3 декабря он продлил свою работу для удобства пассажиров «Буревестника». Теперь нижегородцы и гости города, которые приезжают на последнем рейсе, могут без проблем добраться домой, используя поезда метро.

Железнодорожное сообщение с Москвой — важное и ключевое. Уверен, нижегородцы и гости нашего города высоко оценят новый «Буревестник».

В прошлом году совместно с региональными правительствами мы продолжили развивать и межрегиональное сообщение. После успеха электрички Нижний Новгород — Казань у пассажиров есть потребность в комфортном и быстром передвижении между другими соседними регионами. В октябре прошлого года мы запустили совершенно новый межрегио­нальный поезд, который связал Нижний Новгород с Саранском.

G.: Вы были одним из участником создания «Рускеальского экспресса», ретропоезда-первопроходца, именно с его появлением в стране стал популярным пригородный железнодорожный туризм. Как Горьковская магистраль развивает это направление?

С. Д.: Мы следим за трендами… Сейчас в нашем расписании много пригородных туристских поездов, позволяющих удовлетворить спрос путешественников, причем почти во всех регионах, где проходит Горьковская магистраль.

В Нижегородской области безусловным флагманом является ретропоезд Нижний Новгород — Арзамас. В 2025 году он совершил свыше 170 рейсов и перевез 16,5 тыс. человек. В его состав входит старинный паровоз и новые комфортабельные вагоны.

В Удмуртии любовь пассажиров уже завоевал «Чайковский экспресс», курсирующий по маршруту Ижевск — Воткинск, где родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Железнодорожный проект «Времена года» в честь одноименного фортепианного цикла композитора мы запустили в рамках 185-летия со дня рождения Чайковского. Уже за год «Чайковский экспресс» стал лауреатом многих премий и наград. Например, в прошлом году он был признан вторым в одной из номинаций премии Русского географического общества.

В ноябре первые рейсы совершил ретропоезд по новому туристкому маршруту Владимир — Гусь-Хрустальный. В рамках экскурсионной программы туристы посещают Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», а также принимают участие в творческих мастер-классах.

В декабре 2025 года в Кировской области ретропоезд отправился по новому туристскому маршруту на родину Александра Грина — в город Слободской.

Уже в этом году 11 февраля на маршрут Ижевск — Сарапул впервые вышел ретропоезд «Купеческий экспресс». В пути следования для гостей подготовлена увлекательная экскурсия и театрализованная программа. Во время поездки пассажиры узнают о жизни сарапульских купцов, их домах, дачах и даже святых местах.

Хочу также добавить, что мы провели реконструкцию и поставили на рельсы уникальный танк-паровоз серии Ь. Этот раритетный локомотив был построен на Невском судостроительном и механическом заводе в конце 1890-х годов и находился в эксплуатации до 1939 года. Позднее он хранился в депо в Сызрани, а затем был передан в музей на станции Сортировочная в Нижнем Новгороде. Там он использовался для маневровых работ. Теперь музейный экспонат сможет совершать поездки. Мы планируем задействовать его на одном из туристских маршрутов Горьковской магистрали.

G.: В 2025 году страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на магистрали курсировал «Поезд Победы». Как мемориальный состав встретили местные жители?

С. Д.: Мемориальный состав «Поезд Победы» за две недели посетил 11 регионов и сделал остановки на 47 станциях. Это был уникальный проект для наших станций и жителей. Его встретили почти 300 тыс. человек, с улыбками на лицах и со слезами на глазах. «Поезд Победы» — это дань памяти нашим отцам и дедам, великому подвигу железнодорожников, которые обеспечивали подвозы техники и провизии к местам сражений, эвакуировали заводы и раненых с фронта солдат и офицеров.

Во главе состава «Поезда Победы» был старинный паровоз, шесть платформ с выставочными образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Во время остановок были организованы праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра центрального дворца культуры железнодорожников, а также местных творческих коллективов.

В этом году наш «Поезд Победы» в конце апреля также отправится по магистрали, посетив станции, где не был в юбилейный год.

G.: Безуcловно, важную роль не только для удобства и комфорта пассажиров, но и безопасности людей на железной дороге играет обновление инфраструктуры и подвижного состава. Какие итоги для Горьковской магистрали можно подвести в этой части?

С. Д.: В основе обновления железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава — объем инвестиций. В 2025 году ОАО «РЖД» вложило в развитие Горьковской магистрали 19,3 млрд руб. На разных участках в Нижегородской, Владимирской, Свердловской и Кировской областях, в Татарстане мы обновляли средства обеспечения транспортной безопасности, модернизировали волоконно-оптическую линию передачи единой магистральной цифровой сети связи и контактную сеть.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы прошлого года обновили инфраструктуру терминально-складского комплекса на станции Доскино в Нижегородской области, завершили первый этап реконструкции платформы во Владимире, а также переоборудовали переезд на ул. Телегина в Ижевске. В рамках путеремонтной кампании уложили почти 240 км бесстыкового («бархатного») пути.

Большой блок ежегодной ремонтной кампании — железнодорожные переезды. В прошлом году капитальные ремонты на переездах выполнили в Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, в Республике Мордовия. Отдельные объекты обновляли также в Свердловской области, в Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.

В зоне особой ответственности — пешеходные переходы через железнодорожные пути: ремонтируем настилы, лестницы, заградительные барьеры. В прошлом году работники Горьковской магистрали обновили 79 таких переходов в Нижегородской, Владимирской, Свердловской, Кировской областях, а также в Удмуртии и Татарстане.

Продолжали активно обновлять вагонный и локомотивный парк: в 2025 году на Горьковскую магистраль поступило 12 единиц моторвагонного и тягового подвижного состава. В результате в Нижегородской области появились новые электропоезда для пригородных маршрутов, в Кировской области — новые электровозы, в депо Аргыз и Муром — новые тепловозы отечественного производства. Такие локомотивы оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15–20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду.

G.: Как преобразилась пассажирская инфраструктура магистрали?

С. Д.: В прошлом году мы многое сделали для повышения комфорта и развития безбарьерной среды на наших вокзалах. Новые залы ожидания для них открылись в вокзальных комплексах Кирова, Ижевска и Агрыза. Залы оснащены кнопкой вызова персонала, диванами с мягкой обивкой — в каждом предусмотрены удобные посадочные места для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабослышащих, глухих и слабовидящих в сопровождении собак-поводырей. На вокзалах в Чебоксарах, Канаше, Красноуфимске и Сергаче обновили пандусы, а на последнем и еще в Дзержинске появились шуц-линии — специальные тактильные ограничители на платформах.

Продолжаем масштабную автоматизацию — более 40 станций в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях, а также в Республиках Татарстан, Чувашия, Удмуртия и Мордовия оснастили системой удаленного управления вокзалами. Сервис особенно удобен для пассажиров из небольших населенных пунктов, в которых вокзалы работают по особому режиму: входные двери вокзалов теперь открываются и закрываются автоматически. Для этого достаточно нажать кнопку вызова у входной двери. Сигнал поступит диспетчеру, который откроет дверь. Диспетчеры дежурят хотя и удаленно, но круглосуточно: следят за безопасностью (все станции оборудованы камерами видеонаблюдения), корректируют расписание на табло и так далее.

G.: Грузоперевозки традиционно отражают ситуацию в экономике. Какие показатели у магистрали в этой сфере?

С. Д.: В 2025 году погрузка на Горьковской железной дороге составила 26,1 млн тонн. Действительно, на объемы перевозок влияли внешние негативные факторы, из-за этого сократилась отправка таких массовых грузов, как черные металлы — на 30%, цемент — на 20,1%, лесные грузы — на 10,9%.

При этом погрузка нефти и нефтепродуктов, на которые приходится основной объем грузоперевозок Горьковской магистрали, выросла опережающими темпами — на 19,8%, до 10 млн тонн.

Терминалы Горьковской железной дороги обработали в прошлом году более 4,6 млн тонн грузов. И в каждом случае команды терминалов обеспечивали комплексное транспортное обслуживание клиентов: обрабатывали грузы широкой номенклатуры, хранили их в зависимости от потребности как в крытых складах, так и на открытых площадках, использовали автомобильный транспорт для доставки, оформляли перевозочные документы и так далее. Наши флагманы грузопереработки — станции Тихорецкая (711,7 тыс. тонн) и Доскино (600 тыс. тонн).

Важный тренд в сфере грузоперевозок — цифровизация. Теперь клиент магистрали имеет возможность в личном кабинете на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, просто подав заявку на оказание услуг. А с помощью сервиса «ЦМ-Экспедитор» оптимально выстроить маршрут грузоперевозок, оформить перевозочные документы и полное экспедиторское сопровождение перевозки.

Саму маршрутную сеть грузовых составов постоянно расширяем. В прошлом году разработали 14 новых маршрутов в Нижегородской и Владимирской области, в Татарстане, Пермском крае и Удмуртии. Причем как по внутренним путям, так и с дальнейшей отправкой на экспорт.

Если говорить о типах составов, то партнеры магистрали в основном заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и «грузовыми экспрессами». В прошлом году мы сформировали около 650 контейнерных поездов и более 130 «грузовых экспрессов», которые перевезли свыше 1,6 млн тонн грузов.