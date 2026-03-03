Ответственность со смыслом

Выкса — малый город на юго-западе Нижегородской области, в 190 км от областного центра. Население — около 80 тыс. человек, при этом каждый пятый житель (около 17 тыс. человек) работает на выксунском заводе Объединенной металлургической компании. В прошлом году Выкса, известная на федеральном уровне не только как промышленный центр, но и как центр современного искусства, стала второй в конкурсе «Город молодежи-2026». Эксперты и участники онлайн-голосования оценили главные составляющие комфортной жизни в малом городе: чистую природу, благоустроенную городскую среду, насыщенную культурную программу и возможность работы на современном производстве с одной из самых высоких в отрасли зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМК Фото: ОМК

Одна из лидирующих позиций в конкурсе «Город молодежи-2026» далеко не единственная высокая федеральная оценка города металлургов: опыт ОМК постоянно обсуждается на крупных конференциях, форумах, паблик-токах. Так, в начале года в московском «Сколково» состоялась образовательная программа для руководителей городов, промышленной специализацией которых является добыча угля. Управленческие команды муниципалитетов изучили лучшие практики, в том числе опыт ОМК по развитию Выксы.

В последнем индексе качества городской среды Минстроя РФ Выкса вошла в топ-20 малых городов страны. Город продемонстрировал развитие по ключевым сферам индекса, в частности: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура и социально-досуговая инфраструктура.

За последние полтора десятилетия город металлургов стал на федеральном уровне одним из ярких примеров результативного взаимодействия властей и ключевого работодателя в повышении качества жизни. Всего в Выксу, производственные возможности и развитие среды города, металлурги вложили более полутриллиона рублей.

«Развитие Выксы сегодня неразрывно связано с группой ОМК. Это не только важнейший работодатель, но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах, — комментировал партнерство губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Благодаря этому Выкса сохраняет статус важнейшего промышленного центра и развивает новые направления, например, туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя делать Выксу привлекательнее для жизни и работы».

Сохранение наследия и формирование новой культуры

За 25 лет в Выксе реализованы комплексные проекты в разных сферах: образование и здравоохранение, досуг, спорт, ЖКХ и т.д. Среди знаковых социокультурных инициатив — «Выкса-фестиваль», ставший известным на всю страну и сделавший узнаваемым сам город.

Изначально фестиваль, основанный в 2011 году по инициативе руководителя благотворительного «ОМКУчастие» Ирины Седых, был социальной инициативой: в Выксе хотели создать осмысленный творческий досуг для местных подростков. Сегодня фестиваль вырос до масштабного мультиформатного события, вовлекающего весь город в формирование программы и проведение мероприятия. Именно фестиваль способствовал системным положительным изменениям в Выксе.

В 2018 году Выкса среди первых в стране получила грант Минстроя РФ на развитие комфортной городской среды. Заявку на конкурс помогли подготовить профессиональные архитекторы из команды «Выкса-фестиваля». Этот успех дал мощный импульс развитию города: затем были другие гранты и еще две победы на конкурсе Минстроя, а в Выксе сложилась заряженная на перемены команда, объединившая предприятие и администрацию.

На средства первого гранта Минстроя благоустроили центральный парк, второго — набережную Верхне-Выксунского пруда. Когда-то пруд служил производственным нуждам, а сегодня является одной из главных местных достопримечательностей. После обновления на его набережной появились комфортные игровые зоны, водная станция, арт-объекты, велосипедные и пешеходные маршруты, места для спокойного отдыха.

Набережная — часть нового общественного пространства — индустриально-туристического «Шухов-парка». Один из его главных объектов сейчас — гиперболоидная водонапорная башня инженера Владимира Шухова выстой почти 40 метров, построенная на территории металлургического завода в 1933 году. Идея переместить башню с заводской площадки в исторический центр города и сделать ее общественным достоянием возникла у владельца ОМК Анатолия Седых еще 20 лет назад. В октябре прошлого года беспрецедентный в новейшей истории России проект завершился: более 500 элементов башни бережно разобрали, отреставрировали и собрали заново в «Шухов-парке». Так памятник инженерии XX века обрел вторую жизнь и новый смысл. На подготовку проекта ушло семь лет, сама реставрация и перемещение заняли 15 месяцев. Уникальный проект ОМК оценило экспертное и медиасообщество: он стал победителем премии «Сделано в России-2025» и других премий. А историки и архитекторы отмечали, что технологии и опыт, которые создали и применили в Выксе, открыли возможности для реставрации и спасения других объектов инженерного наследия в нашей стране.

Первый металлургический «Кванториум»

Еще один важный выксунский проект прошлого года, иллюстрирующий успешное сотрудничество бизнеса и власти и связанный с «Шухов-парком», — открытие на его территории образовательного центра «Кванториум». Это первый «Кванториум» в стране с металлургическим профилем.

Ежегодно в «Кванте ОМК» смогут бесплатно обучаться 800 школьников от 7 до 18 лет из Выксы и соседних районов. В технопарке — восемь образовательных направлений: шесть квантумов (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, энергетика, машиностроение, основы металлургии), а также высокотехнологичная мастерская для проектного творчества и шахматная студия. Объем инвестиций в строительство детского технопарка составил около 850 млн руб.: более 720 млн руб. в проект вложила ОМК, 120 млн руб. — правительство Нижегородской области.

Компании небезразлично кто придет работать на ее предприятия через пять, 10, 15 и даже 20 лет, поэтому ОМК системно настраивает профориентационную работу с детьми и подростками. «Кванториум» поможет ребятам открыть в себе интерес к точным наукам, чтобы в будущем молодые инженеры и ученые смогли пополнить ряды металлургов. «Открытие детского образовательного центра — это инвестиции в будущее. Я уверен, что с теми ребятами, которые придут учиться в „Кванториум“, это будущее — светлое. Именно они — наследники великих изобретателей нижегородской земли — создадут инженерную мощь России», — отметил генеральный директор ОМК Анатолий Седых на открытии «Кванториума» в октябре 2025 года.

Металл в истории и современности

Мощный профориентационный вектор есть и у проекта промышленного туризма, который ОМК запустила на своем заводе в Выксе одной из первых в стране. Сегодня предприятие предлагает пять промышленных маршрутов. Три из них показывают действующее производство, работу современных цехов. На экскурсии гостей знакомят с технологической цепочкой производства труб большого диаметра, с производством железнодорожных колес, туристы также видят все этапы сталеплавильного, сталелитейного и прокатного производств. Есть маршрут в индустриальный стрит-арт-парк на заводе, где на фасадах цехов можно увидеть масштабные произведения искусства современных художников, например, Эрика Булатова. Есть детский маршрут: младшим школьникам открыли центральную исследовательскую лабораторию завода.

Подобный опыт знакомства с современной металлургией особенно ценен в силу высоких компетенций металлургов ОМК. В 2025 году несколько проектов компании удостоились авторитетных отраслевых наград в рамках выставки «Металл-Экспо». Это, например, проект по разработке химического состава и технологий производства бесшовной горячекатаной трубы с повышенной коррозионной стойкостью, технология термомеханической обработки стальных плит из стали высокой прочности, проект разработки производства цельнокатаных колес повышенной твердости. Все это — собственные разработки коллектива ОМК.

Важную роль металла в развитии цивилизации ОМК представит в Музее металла, который появится на территории «Шухов-парка» в ближайшие годы. Создатели обещают, что площадка не будет рассказывать историю развития металлургии в России и мире, а погрузит в историю развития человеческой цивилизации, преломляя ее через призму металла. Аналогов такого в мировой музейной практике нет.

В начале этого года Выкса вошла в расширенный маршрут «Золотое кольцо России». И это справедливо: старинному промышленному центру с богатой историей и динамичной жизнью сегодня есть что показать. «Включение Выксы в самый знаменитый туристический маршрут России — результат совместной работы правительства региона, компании и администрации города. Теперь Выкса примет еще больше гостей и получит новые возможности для развития», — прокомментировала событие президент ОМК Наталья Еремина. В Выксе ОМК создает не просто маршруты для туризма, а современный город — живой, постоянно дополняющийся и меняющийся, город, где можно проследить историю и встретиться с настоящей современной Россией.