Продолжают движение

Снижение платежеспособности бизнеса в 2025 году привело к падению продаж во всех секторах автопрома, значимых для нижегородской экономики: рынки легких коммерческих (LCV) и среднетоннажных автомобилей (MCV), а также автобусов сократились на 22–44%. В сложных условиях региональные производители продолжали повышать эффективность бизнес-процессов и расширять модельный ряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сорокин Фото: Михаил Сорокин

По данным агентства «Автостат», в 2025 году в России было реализовано около 87,6 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 21,9% меньше, чем в предыдущем году. На автомобили нижегородской марки ГАЗ пришлось около половины рынка, а лидером среди моделей, как в прошлом году, осталась «Газель Next» — в стране было продано более 21 тыс. этих машин (снижение на 41% по сравнению с прошлым годом). Как отмечают эксперты агентства, реализация упала у семи из десяти лидирующих марок, но у «Газель NN» — выросла в 2,3 раза: дилеры продали почти 4 тыс. таких грузовиков.

В сегменте среднетоннажных грузовиков снижение продаж еще заметнее: по информации «Автостата», в прошлом году производители реализовали 12,3 тыс. MCV, что на 44% меньше, чем в прошлом году. Аналитики агентства отмечают, что лидером среди моделей остается «Газон Neхт», который в минувшем году разошелся тиражом почти в 3,3 тыс. единиц, что составляет более четверти (26,4%) рынка. По данным ГАЗа, суммарная доля среднетоннажных грузовиков предприятия («Газон», «Садко», «Валдай») на рынке MCV полной массой от 6 до 10 т составила по итогам года около 60%.

Продажи новых автобусов в России по итогам года упали на 34%, до 12,9 тыс. машин. Первое место в марочном рейтинге сохранил Павловский автобусный завод: его долю «Автостат» оценивает в 46%, или 5,9 тыс. проданных автобусов. В модельном рейтинге по-прежнему лидируют «Вектор Next» и ПАЗ-3205.

Среди ключевых факторов, влиявших на спрос, сами автопроизводители называют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, которая сделала практически недоступными для бизнеса кредиты и лизинг. В результате потребители коммерческого транспорта предпочитали вторичный рынок или откладывали решение о покупке. Как подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге» и Национальном агентстве промышленной информации, продажи LCV в лизинг просели на 29,2%, автобусов — на 15,2%. А та же техника, но с пробегом, напротив, увеличила объемы лизинговых продаж на 14,9% и 14,2% соответственно.

Роботы и «цифра»

Несмотря на сложные рыночные условия, нижегородские автопроизводители продолжали вкладываться в развитие. Среди главных трендов — роботизация и автоматизация производств и бизнес-процессов. Так, в прошлом году Горьковский автозавод завершил создание цифровой системы управления жизненным циклом продукта и производством. Проект был реализован на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ), предоставившего автозаводу 379,7 млн руб., и в партнерстве с АО «Топ Системы» и ГК «Цифра». ИТпартнеры назвали проект значимым рубежом для отрасли в целом — подобный комплекс работ был осуществлен впервые.

Кроме того, автозавод пополнил свой робототехнический парк восемью новыми комплексами: новые сварочные линии появились на производствах цельнометаллических фургонов «Газель Next» и «Газель NN», автомобиля «Соболь NN», автокомпонентных производствах и др. В новых комплексах задействовано 55 роботов. В результате, как сообщили в компании, общее число промышленных роботов, участвующих в производстве автомобилей, увеличилось до 630 единиц. «Модернизация позволила снизить долю ручного труда, повысить производительность и качество продукции. Например, на участке сварки боковин кузова автомобиля „Соболь NN“ производительность выросла более чем вдвое. При этом количество работников, отвечающих за эксплуатацию линии, не изменилось», — отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Параллельно предприятие продолжило автоматизировать внутризаводскую логистику. В цехах Горьковского автозавода создали 52 маршрута, по которым грузовые роботы доставляют на конвейеры 653 вида компонентов. «Умные» транспортеры — это компактные беспилотные тягачи с электроприводом, способные буксировать прицепы с грузом общим весом до 1100 кг. В цехах они ориентируются по магнитным лентам с радиочастотными метками. При внедрении инновационных технологий используются принципы и подходы производственной системы ГАЗ. «Грузовые роботы — собственная разработка инженерного центра предприятия, производство организовано также на нашей площадке. И эта инициатива — только один из многих примеров улучшений, которые мы внедряем ежедневно. В таком непрерывном развитии и поиске лучших решений каждый день — суть нашей производственной системы», — комментирует директор по развитию производственной системы автозавода Оксана Исакова.

Из кризиса — с новым продуктом

Строить собственную производственную систему Горьковский автозавод начал в 2000-х по инициативе Олега Дерипаски. Он предложил переключить фокус внимания команды на стандартизацию и качество процессов. «Зарплату платит покупатель» — по такому принципу шаг за шагом на предприятии начали создавать, по сути, новую производственную философию, основанную на видении продукта глазами потребителя и непрерывных улучшениях, которые генерируют сами сотрудники. В результате за прошедшие 20 лет из каждого кризиса завод выходил с новым продуктом собственной разработки: в 2010 году это была «Газель Бизнес», в 2013-м — усовершенствованная «Газель Next», в 2021-м — цифровая «Газель NN», в 2022-м — новый «Соболь NN», а в 2024 году — его полноприводная версия.

В прошлом году Горьковский автозавод продолжил расширять модельный ряд: на предприятии начали производство полноприводной «Газели NN», внедорожного грузовика «Садко 9», а также «скорой помощи» нового поколения на базе «Газели NN». В разработке этого автомобиля участвовали сами медики: инженеров предприятия консультировали сотрудники Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова — так в медицинском отсеке удалось добиться оптимальной эргономики.

На крупных отраслевых форумах предприятие представило обновленную линейку техники с битопливными двигателями. Так, на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге автозавод показал полноприводный «Соболь NN» и среднетоннажный «Газон Next» с газовыми моторами. Развивался и сегмент электрического транспорта: в Москве на маршрутах «Мосгортранса» началась тестовая эксплуатация компактного электробуса «Газель e-City», рассчитанного на 14 пассажиров.

Новые модели сошли в прошлом году и с конвейера Павловского автобусного завода. В конце сентяб­ря здесь стартовало производство автобуса Citymax 8, созданного для городских и пригородных маршрутов и рассчитанного на 32 пассажира. «Это уже второе новое семейство автобусов, запущенное в серийное производство за последнее время. В 2022 году мы начали выпуск новой линейки Citymax 9: стартовали с дизельной версии, в 2024 году началось производство газовой модели, впереди — освоение производства электробуса», — рассказал генеральный директор Павловского автобусного завода Андрей Васильев. По его словам, семейство Citymax 8 в дальнейшем тоже будет расширяться за счет новых модификаций, включая школьные, междугородные и т.д.

Под новый проект предприятие модернизировало технологические процессы: в частности, был обновлен парк металлозаготовительного оборудования, автоматизирован процесс подготовки поверхностей деталей для их дальнейшей обработки, за счет новой оснастки усовершенствованы операции по сварке кузовов автобусов.

Новые проекты в прошлом году появились и в производстве автокомпонентов. При поддержке Фонда развития промышленности компания «Нижегородские грузовые автомобили» начала производство легких дизельных двигателей G 2.5 для LCV, MCV и автобусов. Как пояснили в компании, в перспективе планируется создание новых модификаций двигателя для судовой, промышленной и других видов техники. Уровень автоматизации нового производства составляет 85%. Используются технологии машинного зрения: искусственный интеллект оценивает точность выполнения операций. Оптические и инфракрасные камеры проверяют правильность нанесения герметика и установки компонентов.

Оценка рынка

Усилия нижегородских автопроизводителей в прошлом году оценили не только покупатели, но и отраслевое сообщество. На конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в категории «Грузовик года» победителем стал среднетоннажный автомобиль «Валдай 12» нижегородского производства.

А автомобили «Соболь NN» и «Газель NN» стали лауреатами национальной премии «Автомобиль года в России». По итогам онлайн-голосования, в котором участвовали 1,2 млн человек, «Соболь NN» признан лучшим среди легких фургонов, а модель «Газель e-NN» — лучшей в классе микроавтобусов и фургонов в категории «Гибриды и электрокары».

Особую оценку получили подходы Горьковского автозавода к качеству процессов: предприятие стало лауреатом премии правительства РФ в области качества. Эта награда присуждается ежегодно на конкурсной основе. В 2025 году заявки на конкурс подали предприятия из 70 регионов, итоговые проверки эксперты Роскачества проводили на местах. «Лауреаты премии доказали, что качество процессов — это не просто цель, а основа их философии. Они задают высокие стандарты для всей страны, вдохновляя другие компании к постоянному улучшению и профессиональному росту», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Людмила Аристова