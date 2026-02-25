154 млрд рублей составили доходы бюджета Удмуртии в 2025 году

Доходная часть бюджета Удмуртии по итогам 2025 года исполнена в объеме 154,7 млрд руб., что на 14,2% больше, чем в 2024 году. Как сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя Госсовета республики Анатолий Наумов, выше прогнозов оказались поступления по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и акцизам и некоторым другим. Его слова приводит пресс-служба республиканского парламента.

Расходы бюджета составили 150,1 млрд руб., увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. 70,5% расходов направлено на социальные нужды — 105,8 млрд руб. Расходы на поддержку экономики достигли 37 млрд руб., а финансирование капитальных вложений увеличилось на 28%.

На поддержку агропромышленного комплекса было выделено 2,68 млрд руб. с ростом 17% к уровню 2024 года. Дорожный фонд составил 17,69 млрд руб., что на 73% больше, чем в прошлом году.

В 2025 году на реализацию национальных проектов было направлено 17,7 млрд руб. Объем государственного долга Удмуртии на 1 января 2026 года составил 54,7 млрд руб., снизившись на 11,5 млрд руб. за год.

Анастасия Лопатина