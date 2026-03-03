Стресс и устойчивость

По итогам 2025 года валовой региональный продукт Нижегородской области вырос на 1,1%, объемы промышленного производства — почти на 1%. Таким образом, как констатировало руководство региона, хотя макроэкономическая ситуация оставалась тяжелой, «самые пессимистичные прогнозы не сбылись». В то же время настроения в бизнес-среде, судя по результатам опросов, остаются настороженными.

Сохранить рост Нижегородская экономика сохраняет рост на протяжении последних пяти лет, отметил губернатор Глеб Никитин, комментируя итоги года: «Наши самые пессимистичные прогнозы о снижении ВРП не сбылись — экономика региона показывает небольшой рост в 1,1%. Мы не прерываем эту тенденцию с „постпандемии“, с 2021 года». Как пояснил заместитель губернатора Егор Поляков, положительный вклад внесла высокая потребительская активность населения: оборот розничной торговли по итогам 2025 года увеличился на 3,9%, объем платных услуг — на 6%. Хороший результат показал и агропромышленный комплекс. По итогам 2025 года рост производства сельскохозяйственной продукции составил 4,6%, в основном за счет высокого урожая зерновых — рост на 21,2%, и картофеля — на 48,3%. Опережающими темпами рос ИТ-сектор, показавший увеличение объемов примерно на 8%.

Снижение показателей по итогам 2025 года, по данным областных властей, продемонстрировали оптовая торговля (ИФО — 88,1%) и стройка (индекс физического объема подрядных работ в отрасли составил 83%, ввод жилья снизился на 12,6%). Власти объясняют это высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и сокращением платежеспособного спроса в экономике.

Итоги работы промышленности региона по итогам 2025 года оказались значительно лучше оценок, отметил Егор Поляков: ИФО промышленных производств достиг 100,9%. Замгубернатора напомнил, что власти ожидали сокращения индекса производства в обработке до 2%, а по факту получили рост — плюс 1,1%.

Основными причинами, обеспечившими рост, по словам Егора Полякова, стали высокий уровень дифференциации нижегородской промышленности, отсутствие монозависимости от конкретной отрасли, а также увеличение показателей в некоторых ключевых для региона сегментах. Так, объемы нефтепереработки по итогам 2025 года выросли на 24,5%, и это отчасти снивелировало сокращение производства в автопроме и металлургии.

По информации министерства промышленности, рост также продемонстрировали отрасли, ориентированные на госзаказ и успешно наладившие импортозамещение: производство готовых металлических изделий прибавило 44,3% год к году, производство машин и оборудования — 13,2%, производство мебели — 9,4%, производство одежды — 6,7%, производство лекарственных средств — 5,7%.

«Если смотреть отдельно динамику декабря, то она еще более оптимистичная, — отметил заместитель губернатора. — Более 2/3 отраслей обработки показали рост к ноябрю, в том числе автомобилестроение (плюс 23,2%) и металлургия (плюс 16,7%)». В то же время, по словам Егора Полякова, «не все сложилось так, как нам хотелось»: «Есть ряд отраслей, имеющих большой потенциал роста и в текущих условиях, — это, прежде всего, пищевая промышленность, химия, производство электрооборудования. Но результаты 2025 года свидетельствуют о существенном запасе прочности в ключевом секторе экономики региона — промышленности».

Обеспечить развитие

Несмотря на сложный контекст, региональные предприятия сохраняли инвестиционную активность. Так, в 2025 году Нижегородская область стала лидирующим регионом по объему привлеченных средств Фонда развития промышленности (ФРП).

По информации губернатора, нижегородские компании привлекли на развитие проектов 14,2 млрд руб. в виде льготных займов — это седьмая часть всех средств, выданных ФРП в этом году. Федеральный и региональный ФРП реализуют 16 программ поддержки бизнеса. За 2025 год льготное финансирование получил 41 проект в приоритетных отраслях экономики: машиностроении, химии и нефтехимии, металлургии, легкой промышленности, производстве электрического оборудования. Это в 2,3 раза больше, чем за 2024 год.

«Привлечение федерального финансирования позволяет кратно усилить эффект от региональных мер поддержки. Льготные займы используются как для модернизации или запуска новых импортозамещающих производств, так и для решения плановых задач промышленных предприятий», — отметил глава области.

«В регионе действуют шесть собственных программ ФРП. Они учитывают реальные потребности бизнеса, при этом основной акцент сделан на привлечении федеральных ресурсов. За весь период работы фонда в регион поступило 45,7 млрд руб., и 94% из них — это федеральные средства. Эффективность системы подтверждают и текущие результаты. Сумма финансирования за 2025 год почти достигла трети всего объема льготных займов, которые фонд предоставил бизнесу за весь период существования», — уточнил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

При финансовой поддержке ФРП в прошлом году в регионе запустили и ряд крупных проектов. Так, на площадке Кулебакского металлургического завода (входит в «Руполимет») наладили выпуск комплектующих для газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Предприятие освоило серийный выпуск крупногабаритных колец диаметром до 4,5 метра и массой до 3 тонн. Основной заказчик — рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», разрабатывающее и производящее турбины большой мощности.

Объем инвестиций в создание нового производства составил 822 млн рублей. Из них 651,5 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил ФРП. Средства займа компания направила на приобретение высокотехнологичного оборудования, в том числе токарно-карусельных станков для высокоточной обработки деталей, закалочного комплекса для термической обработки и оборудования для контроля качества.

А компания «Синтез ОКА – Полиэфир» (входит в ГК «Синтез ОКА»), создающая новое производство простых полиэфиров и полиалкиленгликолей (ПАГ) в Дзержинске Нижегородской области, приступила к закупке оборудования на средства ФРП. Компания получила 782 млн руб. льготного займа. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,7 млрд рублей. Завершить строительство нового производства компания планирует в конце 2026 года. По информации пресс-службы ГК «Синтез ОКА», после выхода на проектные мощности предприятие будет производить до 15 тыс. тонн простых полиэфиров и специализированных ПАГ в год. Это позволит занять до 90% российского рынка синтетических компрессорных масел на основе полиалкиленгликолей, существенно заместив зарубежные поставки. На рынке простых полиэфиров доля импорта сейчас составляет порядка 60%, предприятие планирует занять 7% рынка.

Искать решения

Опросы профильных институтов свидетельствуют, что с точки зрения оценок ситуации в экономике сами промышленники настроены пессимистично. «В завершающемся 2025 году оптимизм сменился пессимизмом… Последнее (за 2025 год) значение нашего индекса (промышленного оптимизма.— „Ъ“) стало худшим со времен кризисного 2009 года. Заметим, что между 2009 и 2025 годами промышленным предприятиям удавалось избегать пессимистичных (отрицательных) оценок ситуации в среднем по году, даже в официально кризисном 2015 году», — отмечают аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

По данным ИНП РАН, оценки объемов продаж, которые традиционно занижаются, опустились в среднем по 2025 году до худших значений со времен 1998 года и оказались хуже изменений спроса в кризисные 2009 и 2015 годы. «Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло», — отмечают эксперты.

Нижегородские чиновники признают, что макроэкономическая ситуация остается непростой, а кредитно-денежная политика профильных структур — жесткой. «Экономика нашего региона, как и российская экономика в целом, в этом году продолжала существовать в условиях неослабевающего санкционного давления, кадрового дефицита и жесткой денежно-кредитной политики, направленной на «охлаждение» экономики с целью замедления инфляции. Все отрасли промышленного производства продолжали испытывать влияние санкций», — отметил в своем Telegram-канале Глеб Никитин.

«То, что при крайне сложной макроэкономической ситуации мы сумели сохранить положительные тенденции, говорит о высокой стрессоустойчивости нижегородской экономики даже на фоне всероссийских показателей (ИФО ВВП — 101% — „Ъ“.)», — добавил Егор Поляков.

Глеб Никитин напомнил, что в нижегородском правительстве создан антикризисный штаб, в который может обратиться любое предприятие, «оказавшееся в сложной ситуации, на грани закрытия»: «Оставаться один на один с проблемой не нужно — мы будем вместе искать решения», — подчеркнул Глеб Никитин. Работу штаба координирует министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Вопросы можно направлять непосредственно в Минэкономразвития или в отраслевые исполнительные органы.

По прогнозу Егора Полякова, в 2026 году на экономику будет оказывать влияние ряд факторов: величина ключевой ставки, размер инфляции, рост налоговой нагрузки. «По итогам рост может дойти до 2%. Но, безусловно, результат будет зависеть от полноты решения экономических и неэкономических проблем», — резюмировал заместитель губернатора.

