Нина Останина стала соавтором законопроекта о запрете закрывать лицо на улице

Представители фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий ношение никабов и любой другой одежды, закрывающей лицо, и предусматривающий штрафы до 30 тыс. руб. за такое нарушение. Мера направлена против террористов и наркозакладчиков, однако предусмотрены исключения для служебной деятельности и сложных погодных условий. Об этом сообщила депутат Нина Останина, ставшая соавтором законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Речь идет о запрете нахождения в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность. Авторы законопроекта предлагают ввести административную ответственность с прописанными размерами штрафов за первичное и повторное нарушение.

«Законопроект не направлен против чьей-либо веры или национальности. Речь идет именно о сокрытии лица. При этом предусмотрены исключения: медицинские показания, трудовая и служебная деятельность, сложные погодные условия, участие в спортивных и культурных мероприятиях. Наша задача — перекрыть возможности для злоупотреблений, которыми пользуются преступники, экстремисты и те, кто сознательно скрывает свою личность.

Безопасность граждан и защита общественного пространства суть есть приоритет государства. У людей есть запрос на порядок, предсказуемость и защищенность в общественных местах»,— отметила госпожа Останина.

Андрей Сазонов