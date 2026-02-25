Дочерний банк выплатит АвтоВАЗу 2 млрд рублей дивидендов за 2025 год

АвтоВАЗ получит дивиденды в размере два млрд рублей от дочернего АО «Авто Финанс Банк» за 2025 год. Решение о выплате принял единоличный акционер. Информация размещена в базе данных «СПАРК Интерфакс».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Оставшаяся часть прибыли кредитной организации, также составляющая два млрд рублей, будет оставлена нераспределенной.

Чистая прибыль АО «Авто Финанс Банк» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год составила четыре млрд рублей. Это на 5% больше, чем в 2024 году, когда показатель был равен 3,8 млрд рублей. Чистые процентные доходы кредитной организации увеличились на 37,4% год к году — до 8,9 млрд руб. При этом операционные расходы банка возросли примерно в полтора раза и достигли 4,5 млрд рублей. В 2024 году они составили три млрд рублей.

Георгий Портнов